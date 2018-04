Centenas de pessoas exigiram esta sexta-feira, num protesto que juntou várias entidades, artistas e agentes culturais, que o Governo atribua mais verbas ao sector da cultura. “Chega de Despacito”, “Sem cultura não existe democracia” ou “Dez anos a cortar e a cultura a aguentar” compunham os cartazes que se ergueram entre o Rossio, em Lisboa, e a praça Carlos Alberto, no Porto. O protesto multiplicou-se a várias cidades do país, entre as quais Ponta Delgada, Coimbra, Funchal e Beja.

Em causa está o pedido de um orçamento reforçado para a cultura, numa proporção de, pelo menos, 1% do Orçamento do Estado no próximo ano, bem como um reforço imediato de 25 milhões de euros. Os manifestantes pedem o fim das assimetrias e do investimento feito de "remendos".

As manifestações desta tarde foram promovidas pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, pela Rede — Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, pela Plateia — Profissionais Artes Cénicas e pelo Manifesto em Defesa da Cultura.