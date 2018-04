O piloto alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou neste sábado a pole position do Grande Prémio do Bahrain, segunda prova do Mundial de Fórmula 1, partindo da primeira posição na grelha de partida no domingo.

Para Vettel, líder do Campeonato do Mundo, é a terceira pole no Bahrain, um recorde do circuito, e a 51.ª da carreira, a primeira desde o GP do México, na temporada 2017, com o colega de equipa, o finlandês Kimi Raikkonen, no segundo posto.

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 registou o melhor tempo na última volta, com 1m27,958s, menos 143 milésimas que Raikkonen, depois de o finlandês ter estabelecido o melhor registo no arranque da terceira ronda de qualificação.

O finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) vai partir do terceiro posto no domingo, na prova do circuito de Sakhir, com a grande surpresa a pertencer ao jovem francês Pierre Gasly (Toro Rosso), que vai sair do quinto posto.

O campeão em título, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), sofreu nos treinos livres uma penalização de cinco lugares na grelha de partida, por uma mudança não autorizada na caixa de velocidades, e, depois de terminar a qualificação no quarto posto, e vai sair no domingo da nona posição.

