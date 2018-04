Após o desastre a meio da semana em Anfield Road – derrota por 3-0 em Liverpool nos quartos-de-final da Liga dos Campeões -, o City parecia ter encontrado no centenário derby de Manchester o bálsamo perfeito para esquecer o mau resultado europeu, mas a equipa de Pep Guardiola esbanjou uma vantagem de dois golos e permitiu que o United, de José Mourinho, com a vitória, por 3-2, impedisse que os “citizens” festejassem já neste sábado o seu quinto título inglês.

PUB

Quando Martin Atkinson apitou pela última vez na primeira parte do Manchester City-Manchester United, a vantagem de 2-0 dos “citizens” era escassa para o domínio da equipa de Pep Guardiola e a confirmação do quinto título inglês do City parecia estar a apenas 45 minutos de distância. Porém, tal como tinha acontecido na primeira meia hora da partida a meio da semana em Liverpool, a equipa de Guardiola teve um “apagão”.

Com uma entrada fulgurante no segundo tempo, o United de Mourinho anulou por completo a vantagem alcançada pelos “citizens” com os golos de Kompany (25’) e Guendogan (30’). Aos 53’, após uma grande assistência de Herrera, Pogba reduziu; dois minutos depois, o médio francês surgiu sem marcação na área e, de cabeça, recolocou tudo empatado.

PUB

O City acusou a recuperação relâmpago do United e Mourinho aproveitou para levar a melhor no 21.º duelo com Guardiola: após mais uma falha defensiva do rival, Smalling desviou de cabeça e garantiu a vitória dos “red devils” no derby de Manchester.

Com esta derrota, o Manchester City continua a apenas um triunfo de se sagrar campeão, mas viu a distância para o United ser reduzida para 13 pontos, quando faltam disputar cinco jornadas na Premier League.

PUB