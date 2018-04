A Oliveirense venceu neste sábado o Sporting B por 4-2, em Aveiro, num jogo da 32.ª jornada da II Liga de futebol, com um "bis" de Bryan Riascos, depois de ter estado duas vezes em desvantagem.

Rafael Barbosa inaugurou o marcador para a equipa forasteira aos 4 minutos. Serginho (11'fez a igualdade, mas Mathaus com um golo na própria baliza voltou a colocar os visitantes na frente (60'). No entanto, Brayan Riascos (79' e 82') e António Oliveira (86') operaram a reviravolta.

O Sporting B, 19.º e penúltimo classificado, entrou praticamente a ganhar no encontro, pois, logo aos quatro minutos, Rafael Barbosa abriu o activo.

O golo madrugador dos leões levou a Oliveirense para a frente e o empate não tardou a surgir. Aos 11 minutos, numa jogada de insistência pelo lado esquerdo, Alemão centrou para a grande área, a bola sobrou para Serginho que rematou forte para o canto esquerdo da baliza defendida por Pedro Silva e fez o 1-1, resultado que se manteve até ao intervalo.

Os leões, que entraram em campo apenas com uma alteração relativamente aos habituais titulares, voltaram a adiantar-se no marcador aos 60 minutos com um golo de Mathaus na própria baliza, num lance de pouca sorte para o central da equipa da casa.

Aos 79 minutos, na sequência de um livre a beneficiar a Oliveirense, Ricardo Tavares rematou forte, Pedro Silva defendeu para a frente e Brayan Riascos apareceu oportuno a encostar para a baliza, repondo a igualdade.

Apenas três minutos depois, o avançado colombiano deu o melhor seguimento de cabeça a um cruzamento do lado direito e "bisou" na partida, colocando a Oliveirense pela primeira vez na frente do marcador.

O golo da tranquilidade, contudo, só chegou aos 86 minutos, quando António Oliveira fez o 4-2, de grande penalidade, a punir uma falta sobre Ença Fati.

