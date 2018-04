A "final-a-quatro" da Liga Europeia terá uma meia-final portuguesa. Porto e Sporting ultrapassaram Benfica e Oliveirense, respectivamente, e marcarão presença no dia 12 de Maio, nesta fase da competição. ?

Três minutos bastaram para os “dragões” darem a volta à eliminatória, depois da derrota no Pavilhão da Luz por 3-2, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europeia. Gonçalo Alves — num remate de longe — e Reinaldo Garcia — após combinação com Hélder Nunes — colocaram os dragões a vencer por duas bolas a zero. Os portistas continuaram a pressionar e, após enviarem uma bola ao poste, voltaram a introduzir a bola nas redes das águias.

Após o terceiro golo sem resposta, Pedro Nunes, técnico do Benfica, pediu uma paragem técnica para afinar a táctica das águias e motivar os jogadores. Vinte segundo após o recomeço do jogo foi o F. C. Porto a marcar novamente, de penálti, após falta cometida por Valter Neves sobre Rafa. O número 77 portista, Gonçalves Alves, não perdoou e bisou no encontro.

A tendência do jogo não se inverteu e, no espaço de 5 minutos, o Porto voltou a marcar por três vezes. Os golos foram marcados por Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. O único golo das “águias” na primeira metade foi marcado por Nicolia — figura mais inconformada dos vermelhos — aproveitando uma desatenção da defensiva portista. As equipas recolheram aos balneários com o resultado 6-1, a favor dos da casa.

Apesar de mais equilibrado, o segundo tempo manteve o domínio “azul-e-branco”. A ineficácia ofensiva benfiquista — contrastada por ataques perigosos dos “dragões” — não permitiu que as “águias” sonhassem com a passagem à final four da Liga Europeia. Gonçalo Alves, com dois tentos e Jorge Silva fizeram os golos dos “dragões”, na segunda metade. O Benfica chegou ao golo através de Jordi Adroher, a um minuto do final da partida.

Pedro Nunes, técnico das águias começou por dar os parabéns ao Porto pela vitória, garantindo que a sua equipa “tem capacidade, no momento da adversidade, de dar a volta por cima”.

O técnico portista, Guillem Cabestany, mostrou-se satisfeito pela vitória da equipa, admitindo que o segredo para o resultado expressivo passou pela solidez dos dragões: “Atacamos bem, defendemos melhor, tivemos acerto e qualidade”.

Sporting ultrapassa Oliveirense

O Sporting replicou o resultado da primeira mão dos quartos-de-final, vencendo no Pavilhão João Rocha a Oliveirense por 3-2. João Pinto marcou aos quatro minutos e Vítor Hugo aos 19’ e 38’. Os golos da equipa de Oliveira de Azeméis foram assinados por Pedro Moreira aos 28’ e aos 47’. De relembrar que os sportinguistas recuperaram de uma desvantagem de 2-0, na primeira mão da eliminatória, em casa da Oliveirense.

O Sporting e o F. C. Porto irão defrontar-se a 12 de Maio, na “final-a-quatro” da Liga Europeia que decorrerá nos dia 12 e 13, em local ainda por definir.

