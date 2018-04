O internacional português Rony Lopes soma e segue ao marcar o seu 10.º golo na Liga francesa de futebol (oito nas últimas sete jornadas) e garantiu mais um triunfo ao Mónaco, desta vez na recepção ao Nantes, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada.

Além do grande golo que marcou, aos 45 minutos, que consumou a reviravolta no marcador, com um remate à meia volta, na área, a passe de Falcao, Rony Lopes ainda fez a assistência para o internacional colombiano marcar o primeiro golo dos monegascos, aos 42’.

O Nantes inaugurou o marcador aos 32 minutos pelo médio Adrien Thomasson, com um remate de fora da área que fez a bola passar por cima do guarda-redes do Mónaco, o croata Danijel Subasic, que estava adiantado.

Além de Rony Lopes, que seria substituído aos 90+1 por Adama Diakhaby, alinhou outro português, o internacional João Moutinho durante os 90 minutos.

Com este triunfo, o Mónaco soma 70 pontos, reduzindo a distância para o líder Paris Saint-Germain, que empatou a um golo na sexta-feira em Saint-Étienne, para 14 pontos. Em terceiro lugar segue o Marselha, que recebe no domingo o Montpellier, com 62 pontos, e em quarto o Lyon, que se desloca ao terreno do Metz, com 60.

