Tal como já tinha acontecido na eliminatória anterior, na Ucrânia, Mikael Ymer foi o herói da Suécia na vitória sobre Portugal, por 3-2, permitindo aos suecos irem discutir o acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis. Para os tenistas portugueses, continua o jejum de vitórias fora de casa, que dura desde 2013.

O triunfo da Suécia começou a desenhar-se este sábado, quando Markus Eriksson e Robert Lindstedt derrotaram João Sousa e Gastão Elias, por 7-6 (8/6), 6-2, colocando o seu país em vantagem (2-1). Uma hora depois, Sousa (70.º no ranking ATP) voltou ao court e venceu o número um sueco, Elias Ymer (133.º), com um duplo 6-4. Dois breaks, no quinto jogo do set inicial e no nono jogo da segunda partida, decidiram o encontro, onde o líder da selecção portuguesa não cedeu qualquer break.

A eliminatória ficou decidida no derradeiro encontro onde Mikael Ymer, 355.º mundial e o pior classificado dos quatro envolvidos nos singulares, venceu um desinspirado Elias (106.º), por 6-3, 6-4.

Portugal, que tinha ficado isento da primeira eliminatória da Zona Europa/África do Grupo I, viaja agora até à Ucrânia, em Setembro, para discutir a permanência nesta divisão.

