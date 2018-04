Patrick Reed é novo lider do Masters em Augusta National, graças a uma brilhante segunda volta de 66 pancadas, 6 abaixo do Par 72. A meio da jornada, chegou a haver oito jogadores empatados na liderança com total agregado de 3 abaixo do par, mas aquele jogador, evoluindo no último grupo do dia, teve um desempenho com nove birdies para chegar às 9 abaixo, com um total de 135 (no primeiro dia marcara 69).

Este texano de San Antonio, de 27 anos, parte assim na “pole position” para o fim-de-semana, com duas pancadas de vantagem sobre o australiano Marc Leishman (70-67). Segue-se na tabela um intimidante grupo de oito jogadores que já venceram majors, com o sueco Henrik Stenson em terceiro com 139 (69-70) e em quarto uma dupla de luxo composta pelo norte-americano Jordan Spieth (66-74) e o norte-irlandês Rory McIlroy (69-71). Spieth foi campeão em 2015 e a McIlroy só lhe falta uma vitória no Masters para completar o Grand Slam de carreira.

Um degrau abaixo, na sexta posição, com 141, outra dupla de luxo, com os números um e dois no ranking mundial, respectivamente, Dustin Johnson (73-68) e Justin Thomas (74-67). Depois, no oitavo lugar, com 142, surge um sexteto que integra o vencedor em 2012 e 2014, Bubba Watson (73-69), o vice-campeão de 2017, Justin Rose (72-70) e o vice-campeão de 2012, o sul-africano Louis Oosthuizen (71-71), além de Rickie Fowler (70-71), Tony Finau (68-74) e Charley Hoffman (69-73).

Tiger Woods, quatro vezes campeão em Augusta, a última em 2005, e a jogar o seu primeiro Masters desde 2015, está em 40.º, com 148 (73-75), empatado com o compatriota Bryson DeChambeau (74-74) e o australiano Adam Scott (75-73), vencedor em 2013. O cut fixou-se em 149 (+5) e deixou pelo caminho o detentor do título, o espanhol Sergio Garcia (159, 81-78) e o campeão de 2016, o inglês Danny Willett (75-76). Em prova para o fim-de-semana ficaram apenas 53 dos 87 jogadores iniciais.

Patrick Reed, 24.º no ranking mundial, nunca venceu um major, mas o seu palmarés de respeito e a experiência que tem na Ryder Cup fazem com que não seja susceptível de se impressionar com o lote de jogadores que o persegue. “Toda a gente quer ganhar majors, e se não acreditas que consegues, então não devias participar neles. Eu acredito que se conseguir jogar o golfe que sei jogar, posso ganhar majors”, afirmou Reed, que está o jogar o seu quinto Masters consecutivo, tendo como melhor marca o 22.º lugar em 2015. No PGA Tour, soma cinco vitórias, entre elas numa prova dos World Golf Championships, o Cadillac Championship em 2014.

