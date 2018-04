Que futebolistas vão defrontar o Paços de Ferreira no domingo? Há margem para jogadores e presidente fazerem as pazes? Jorge Jesus fica ou sai? Fábio Coentrão foi mesmo dispensado do clube? Há muitas perguntas sobre a actual crise no Sporting e a conferência de imprensa do treinador pode ajudar a perceber em que ponto está a situação. A conversa com os jornalistas estava marcada para as 15h deste sábado, mas agora foi adiada para as 18h, confirmou ao PÚBLICO o director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva.

O Sporting vive um momento inédito, com um conflito aberto entre boa parte dos jogadores e o presidente Bruno de Carvalho.

Após a derrota com o Atlético de Madrid na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, Bruno de Carvalho publicou um post no Facebook a criticar os jogadores.

Este post gerou uma onda de indignação de vários futebolistas do Sporting, que partilharam nas redes sociais mensagens a criticar o presidente.

Na resposta, Bruno de Carvalho anunciou a suspensão dos contestatários, o que poderá levar o clube a ter de apresentar os jogadores da equipa B no encontro de domingo frente ao Paços de Ferreira.

Neste sábado, tem-se adensado as dúvidas sobre a crise em Alvalade. O jornal A Bola escreveu que o lateral-esquerdo Fábio Coentrão, que está emprestado pelo Real Madrid, foi dispensado e recebeu ordens para regressar a Espanha. Uma informação que o director de comunicação do Sporting não confirma.

O Sporting ainda não deu qualquer informação sobre eventuais notas de culpa enviadas aos jogadores suspensos (que serão 17 a 19), mas curiosamente publicou no Twitter uma mensagem de parabéns a William Carvalho - o médio completa 26 anos neste sábado e foi um dos jogadores que publicaram mensagens a criticar Bruno de Carvalho.

