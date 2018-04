Uma semana depois de assumir a liderança da I Liga, o Benfica esteve muito perto de deixar o primeiro lugar à mercê do FC Porto, mas um golo de Raul Jimenez na transformação de uma grande penalidade no minuto 92 ofereceu aos benfiquistas uma vitória (2-1) que assegura que as “águias” vão receber na próxima semana o FC Porto na liderança do campeonato.

Sem Jonas, que se lesionou no aquecimento, o Benfica entrou no jogo praticamente a perder. Logo no terceiro minuto, Costinha foi bem servido por Edinho e rematou cruzado para o fundo da baliza defendida por Bruno Varela.

Com algumas dificuldades na construção de jogo, o Benfica procurou reagir e acabaria por restabelecer o empate no minuto 28, com um golo de Raul Jimenez que substituiu no “onze” de Rui Vitória o lesionado Jonas.

Na segunda parte, o jogo foi repartido, com oportunidades para vitorianos e benfiquistas, mas quando parecia que a igualdade a um golo iria manter-se até final, uma grande penalidade no minuto 92 ofereceu a Jimenez a oportunidade de bisar na partida e o mexicano não falhou.

Com a vitória, o Benfica passa a somar 74 pontos, mais quatro do que o FC Porto que tem menos um jogo. O V. Setúbal mantém os 28 pontos.

