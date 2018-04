Depois da tempestade ainda não chegou a bonança a Alvalade, mas as nuvens negras deram algumas tréguas este sábado. Depois de Bruno de Carvalho ter ameaçado suspender todos os jogadores que o censuraram na sequência das críticas que fez à equipa, via Facebook, no rescaldo da derrota com o Atlético de Madrid (2-0), uma reunião entre as partes apaziguou um pouco os ânimos. Para já, os futebolistas em causa (18) não vão sofrer penalizações e estão disponíveis para defrontar o Paços de Ferreira, para o campeonato, este domingo.

Quem o confirmou foi o treinador Jorge Jesus, depois de um encontro tenso entre o plantel e o presidente durante a tarde, no Estádio José Alvalade. “Tudo o que se passou ali dentro vai ficar no seio do grupo, mas o que é importante é a liberdade que o presidente me deu para poder convocar os jogadores que quisesse”, salientou o técnico durante a conferência de imprensa de antevisão da recepção ao Paços.

Para trás ficava uma reunião que durou pouco menos de hora e meia na qual nenhuma das partes terá cedido ou pedido desculpas pelas declarações da véspera, uma espécie de “guerra” travada em redes sociais. De Alvalade, os jogadores seguiram para a Academia de Alcochete para entrar em estágio, com os elementos do plantel que não estão disponíveis por castigo (Piccini) ou problemas físicos (William Carvalho, Fábio Coentrão, Podence e Bruno César), a deslocarem-se em viaturas próprias.

“Não houve nota nenhuma de suspensão e os jogadores que vão ser convocados serão os que estão disponíveis”, esclareceu Jesus, que se juntou mais tarde ao grupo: “O Coentrão, o Bryan Ruiz e o William apresentaram queixas ao intervalo do jogo em Madrid. Tentei geri-los, o William saiu logo, os outros não. Hoje [domingo] o Fábio Coentrão vai ser reavaliado pelo médico, de forma a que tenhamos uma noção de como ele está fisicamente. Se estiver em condições vai para o jogo, se não estiver não vai para o jogo como não vai o William.”

O treinador desmentiu desta forma as notícias que circularam durante o dia sobre uma eventual dispensa do defesa esquerdo, emprestado pelo Real Madrid, com efeitos imediatos (assim como garantiu que os seus jogadores nunca se recusaram a treinar). Coentrão que foi um dos alvos individuais das críticas de Bruno de Carvalho no final da partida da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, disputado na capital espanhola.

Impedido por questões pessoais de acompanhar a equipa, Bruno de Carvalho não resistiu a demonstrar publicamente toda a desilusão pela derrota que comprometeu as ambições da equipa na segunda competição da UEFA, onde o título valeria um bilhete directo para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

“Viver um jogo de longe custa muito mais, mas ver erros grosseiros de jogadores internacionais e experientes ainda acrescenta mais ao sofrimento”, escreveu na sua página do Facebook, depois de reprovar a actuação de alguns dos seus futebolistas individualmente. Os defesas centrais Coates e Mathieu pelos erros que originaram os golos do Atlético; Fábio Coentrão e Bas Dost pelas faltas desnecessárias que valeram cartões amarelos e os retiram do encontro da segunda mão, na próxima quinta-feira, em Alvalade; Montero por falhar um golo feito nos instantes finais, que deixaria a eliminatória em aberto.

Já em Lisboa, os jogadores não calaram a sua indignação pela reacção a quente do seu líder, com o grosso da equipa a partilhar uma nota na rede social Instagram. Alguns apagariam mais tarde a mensagem mas 18 mantiveram-na: Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Wendell, Montero, Bryan Ruiz, Ristovski, Rafael Leão e Bas Dost (este último só a partilhou este sábado, enquanto Doumbia e Ruben Ribeiro a apagaram).

“Em nome de todo o plantel do SCP [Sporting Clube de Portugal], espelhamos neste texto o nosso desagrado, por virem a público as declarações do nosso presidente, após o jogo de ontem [quinta-feira], no qual obtivemos um resultado que não queríamos”, escreveram, lamentando “a ausência de apoio” daquele que “devia ser o [seu] líder”.

Se as críticas do presidente “leonino” já tinham sido bastante contundentes na quinta-feira, a reacção dos jogadores levaram-no a responder em novo post no Facebook em tons particularmente duros e, no mínimo, indelicados.

“Meninos amuados, então vamos resolver”, ironizou: “Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do clube”, avisou: “Já estou farto de atitudes de miúdos mimados que não respeitam nada nem ninguém, como, por exemplo, os adeptos relativos aos quais já ouvi comentários do mais baixo possível.” Uma mensagem que seria apagada instantes depois da sua publicação, mas que teve imediata repercussão na comunicação social.

Desconhecem-se ainda quais serão os resultados práticos da reunião deste sábado, para além da decisão em autorizar Jorge Jesus a convocar todos os jogadores disponíveis no plantel para a partida com o Paços de Ferreira. O treinador garantiu que os 18 atletas visados não foram notificados com notas de culpa, mas tal pode ainda vir a acontecer durante a semana e antes da partida com o Atlético de Madrid.

