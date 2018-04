O Swansea, de Carlos Carvalhal, somou neste sábado um ponto na deslocação ao terreno do West Bromwich Albion, último classificado da Premier League, em encontro da 33.ª jornada da competição.

Após um nulo ao intervalo, o internacional inglês Jay Rodriguez colocou o West Bromwich Albion em vantagem aos 54’, correspondendo da melhor forma a uma assistência de Salomón Rondon. Os galeses conseguiram restabelecer a igualdade, aos 75 minutos, através do jovem Tammy Abraham, avançado emprestado pelo Chelsea.

Com este resultado, o West Bromwich Albion é cada vez mais último lugar (21 pontos), enquanto o Swansea é 15.º, com 32 pontos, mantendo-se fora dos lugares de despromoção.

No Britannia Stadium, o Tottenham venceu na visita a Stoke, com Christian Eriksen em evidência. O dinamarquês bisou (52' e 63'), garantindo os três pontos contra o Stoke que marcou por Diouf, aos 57 minutos.

Com a vitória, o Tottenham igualou o Liverpool no terceiro lugar. Os “reds” empataram no terreno do vizinho Everton e falharam a subida ao segundo lugar. Em Goodison Park, o derby de Liverpool acabou sem golos, apesar do maior domínio dos “reds”, que não contaram com o avançado egípcio Salah, que está lesionado.

O Leicester, com Adrien Silva no “onze”, perdeu em casa frente ao Newcastle (1-2). Shelvey (18') e Ayoze (75') marcarem para os forasteiros e Vardy (84') reduziu para os “foxes”.

