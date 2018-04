Os adeptos das claques benfiquistas não estiveram presentes no Dragão Caixa, esta tarde, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europeia em hóquei em patins. A bancada destinada aos visitantes encontrava-se, inclusivamente, divida por uma faixa separatória, à semelhança de outras partidas em que os adeptos visitantes marcaram presença. Na sequência deste acontecimento, o Benfica exige, através de uma publicação no site oficial, “um cabal esclarecimento” sobre a situação, assegurando que fará “os contactos necessários”

As “águias”, através de uma publicação no site oficial, lamentam que “adeptos portadores de bilhetes” não tenham conseguido “chegar ao recinto e apoiar” a sua equipa. “Após ter existido uma permuta de bilhetes em que eram asseguradas condições de segurança para receber os adeptos afetos ao Sport Lisboa e Benfica, os mesmos ficaram retidos na paragem do metro junto ao Estádio do Dragão, isto a cerca de 15 minutos do início do jogo”, lê-se no texto publicado no site.

Segundo o Benfica, as autoridades policiais não conseguiram assegurar as condições de segurança ideais e que “um número bastante significativo de adeptos do FC Porto aguardava pela chegada” dos adeptos benfiquistas.

O jogo desta tarde ditou a eliminação dos encarnados da Liga Europeia, com uma derrota por 9-2 frente aos “dragões”, que defrontarão o Sporting na “final-a-quatro” que decorrerá nos dias 12 e 13 de Maio.

