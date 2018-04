O Bayern Munique garantiu neste sábado o título de campeão da Alemanha após vencer num derby da Baviera o Augsburgo, por 4-1. Corentin Tolisso, James Rodriguez, Arjen Robben e Sandro Wagner marcaram os golos que asseguram aos bávaros a conquista do sexto campeonato consecutivo.

A precisar de vencer na curta deslocação a Augsburgo para garantir automaticamente a vitória na Bundesliga, o Bayern Munique viu-se em desvantagem no marcador aos 18 minutos, com um golo na própria baliza do defesa central Niklas Suele. No entanto, a equipa de Jupp Heynckes deu a volta ao resultado ainda na primeira parte: o francês Corentin Tolisso fez empate (32’) e, seis minutos depois, o ex-portista James Rodríguez apontou o segundo dos bávaros.

Com alguns habituais titulares no banco (Hummels, Thiago Alcântara, Javi Martínez, Lewandowski, Thomas Muller e Ribéry), o Bayern Munique dilatou a vantagem aos 62’, por Arjen Robben, e a três minutos do final, Sandro Wagner, de cabeça, fixou o marcador final, em 4-1.

Apesar da vitória que garante ao Bayern o sexto título consecutivo, Jupp Heynckes garantiu que não quer grandes festejos até final da época: “Só poderemos celebrar no final da época. Ainda temos tarefas para cumprir na Liga dos Campeões e na Taça”.

