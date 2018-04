Uma semana depois de assumir a liderança da I Liga, o Benfica esteve muito perto de deixar o primeiro lugar à mercê do FC Porto. No Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal, os “encarnados” estiveram a perder até ao minuto 90. Até que um penálti, já no período de compensação, permitiu que os campeões nacionais conseguissem a reviravolta no marcador, vencendo por 2-1. Assim, no próximo domingo, o Benfica jogará contra o FC Porto, na Luz, isolado no topo da classificação.

A partida começou mal para os benfiquistas. Ainda antes do apito inicial, Rui Vitória recebeu uma má notícia. Jonas, o goleador da equipa e do campeonato, sentiu dores nas costas e acabou sentado na bancada. Mas as coisas iriam ainda piorar para o técnico “encarnado”. Pouco depois do apito inicial, o V. Setúbal inaugurou o marcador, num belo lance de futebol, com Costinha a concluir ao segundo poste um cruzamento bem medido de Nuno Pinto.

Positivo/Negativo Positivo Jiménez Titular no Bonfim face à lesão do goleador Jonas, Jiménez não desperdiçou a oportunidade que lhe caiu do céu. Num jogo pleno de entrega, o avançado mexicano foi o autor dos dois golos dos “encarnados” e acabou por ser decisivo no difícil triunfo do Benfica em Setúbal.

Positivo V. Setúbal A equipa do Vitória pode ainda estar a lutar pela permanência, mas fez um bom jogo contra o líder do campeonato e, no segundo tempo, foram mesmo suas as melhores ocasiões de golo. Negativo Confrontos nas bancadas Mais uma vez registaram-se confrontos nas bancadas de um estádio de futebol e foi necessária a intervenção policial para os ânimos serenarem. Lamentável.

Com Fejsa e Jardel em risco de falharem o clássico da próxima semana por acumulação de amarelos, o Benfica foi brando na recuperação da bola e só com dificuldade conseguia chegar à área adversária. O Vitória “encheu” a zona mais central do relvado e a única forma que os “encarnados” incomodavam o guarda-redes Cristiano era através de uns quantos cruzamentos.

Só aos 26’ Jardel criou a primeira verdadeira ocasião de perigo para as “águias”, obrigando o guarda-redes vitoriano a aplicar-se. E Cervi, logo a seguir, quase desviou para o interior da baliza sadina um cruzamento de Zivkovic. Avisos para o que sucederia instantes depois, com Jiménez a dar o bom seguimento à assistência de Rafa.

O Benfica conseguia voltar a empatar o resultado, mas não jogava bem, muito por culpa de um Vitória que não perdia em casa há oito jornadas. E o segundo tempo não trouxe melhoras às “águias”. Pelo contrário. Nos segundos 45 minutos foi mesmo o V. Setúbal a equipa mais perigosa. Edinho, à entrada da pequena área, falhou de forma escandalosa; André Pereira rematou ligeiramente ao lado da baliza de Varela e Wallyson atirou por cima da barra quando estava em boa posição.

Rui Vitória forçou então o ataque. Lançou Seferovic (inconsequente) e Salvio e foi o argentino que, no jogo que marcou o seu regresso após paragem por lesão, foi decisivo para a reviravolta. Depois de ter desperdiçado uma boa ocasião de golo, rematando por cima, “arrancou” um penálti nos descontos que Jiménez não desperdiçou.

