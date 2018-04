O Presidente da República promulgou neste sábado, mais de um mês depois da sua aprovação em Conselho de Ministros, o decreto-lei que regulamenta a Lei do Cinema e que permitirá que abram os concursos de apoio de 2018 – que já deviam ter sido encetados em Outubro. O risco de provocar “um atraso suplementar” é invocado por Marcelo Rebelo de Sousa para não vetar um diploma que “representa já um passo num sentido de atenuação do peso das entidades empresariais” nos júris que decidem a atribuição dos apoios, mas que não corresponde “à posição a seu ver preferível”.

Notando que o debate no sector recaiu “apenas sobre o modo de designação desses jurados”, Marcelo Rebelo de Sousa constatou, indica a Presidência da República em comunicado, que o Governo optou “por uma fórmula que se afasta da vigente desde 2014, já que diminui a intervenção da Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual (SECA) - reduzida a, eventualmente, apresentar nomes e a dar parecer não vinculativo sobre a lista pré-final aprovada pelo ICA”.

O novo decreto-lei, que substitui o seu antecessor o decreto-lei 124/2013 e que regulamenta a Lei do Cinema (abrange as regras para as medidas de apoio, a cobrança de taxas ou registo de obras), não corresponde à solução que o Presidente da República preferia: a criação de uma “bolsa de jurados constituída pelo ICA , [sendo] ouvida nomeadamente a SECA, e escolha de júris concretos dentro dessa bolsa, sem necessidade de novo parecer mesmo não vinculativo da SECA”.

Em plena polémica no sector da cultura quanto aos apoios às artes, o Presidente da República promulgou a lei ciente do atraso na abertura dos concursos, mas também da centralidade da discórdia no meio em torno deste decreto-lei: o tão discutido papel do ICA e da SECA na escolha dos júris que depois decidem a atribuição das verbas públicas. Dividiu o sector ao longo do ano e meio em que esteve em discussão e formulação na Secretaria de Estado da Cultura, em torno de preocupações com o peso dos operadores de televisão por subscrição nas decisões do Governo por elas alegadamente "manietado" mas também sobre a diversificação do sector descrito como "doente".

“Atendendo a que o diploma representa já um passo num sentido de atenuação do peso das entidades empresariais e, sobretudo, a que um veto implicaria um atraso suplementar no constituição dos júris e no financiamento ao sector, o Presidente da República decidiu promulgar o diploma”, lê-se no comunicado de Belém, publicado neste sábado.

A nota da presidência dá conta de como a solução encontrada pela tutela não agradou a qualquer das partes: nem aos que “prefeririam maior influência por parte dos criadores”, nem atribui “o peso que as operadoras de telecomunicações e as empresas televisivas detinham no passado recente”.

No documento, o Presidente da República aponta ainda que “o presente diploma e, sobretudo, os debates que suscitou, não equacionaram questões essenciais no domínio versado, como o papel do Estado, a decorrente estratégia do Instituto do Cinema e do Audiovisual para os próximos anos e seu reflexo nos critérios específicos a respeitar pelos jurados”.

Uma das consequências e preocupações desta decisão é a abertura dos concursos, no valor de 19 milhões de euros e que tal como no ano passado abrirão com mais de seis meses de atraso. No final de Março, confrontado pelo PÚBLICO com a data que anunciara para abertura dos concursos, o secretário de Estado Miguel Honrado admitira já mais um atraso. E também que considerava, apesar de os membros da oposição ao peso da SECA na escolha dos júris continuarem a apontar críticas ao novo decreto-lei, ter ido "ao encontro do posicionamento da Plataforma do Cinema" - que reúne 14 entidades do meio e que desde o início de 2017 se tem feito ouvir. "Neste momento", disse o governante, "o ICA tem a decisão soberana de escolha dos júris".

A 22 de Fevereiro, após a reunião do Conselho de Ministros, o ministro Luís Filipe Castro Mendes tinha já frisado que com o novo decreto-lei o papel da SECA é “representativo, mas [só] consultivo”. E lera do diploma, cujo articulado não é ainda público: “as listas de jurados são compostas por personalidades de reconhecido currículo, capacidade e idoneidade, com manifesto mérito cultural e competência. Compete ao ICA constituir uma lista de jurados efectivos para cada concurso e uma lista comum de jurados suplentes, após audição inicial da SECA na qual podem ser apresentadas pela SECA propostas de jurados ou considerações sobre os critérios que o ICA deve considerar no processo da sua selecção. Uma vez constituídas as listas referidas são apreciadas em reunião da SECA. Após consulta não vinculativa, o ICA aprova as listas definitivas de jurados e a lista comum de suplentes”.

