O programa de debate Sem Filtro tem hoje o primeiro episódio aqui no PÚBLICO. Na mesa estão Liliana Borges, jornalista do PÚBLICO, e Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude. A conversa é moderada por Catarina Marques Rodrigues, jornalista da RTP, e o programa conta ainda com um convidado diferente todas as semanas.



Neste primeiro episódio discutem-se as viagens de finalistas, a lei de mudança de género e ainda a erosão da privacidade graças às redes sociais. Esta semana quem participa na conversa Sem Filtro é João Adelino Faria, apresentador do Telejornal.



A conversa é Sem Filtro não só em termos nominais, mas também de forma estrutural: os temas e a discussão só é filtrada pela actualidade e o debate é livre. Com este programa aumenta-se a variedade de vozes disponíveis no espaço público e dá-se voz a uma nova geração de comentadores da actualidade.