Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2016 existiam 114 hospitais privados e 111 hospitais públicos ou em parcerias público-privadas (PPP). O instituto conclui que "pela primeira vez" o número de privados superou o de públicos. Por ocasião do Dia Mundial da Saúde, que se celebra a 7 de Abril, o INE publicou dados sobre a saúde relativos ao período entre 2006 e 2016.

Apesar do aumento de hospitais privados, continuam a ser os públicos que disponibilizam o maior número de camas para internamento imediato de doentes. Das 35.337 que existem no país, 68,1% estão no serviço público.

O INE assinala ainda que entre 2006 e 2016, os hospitais públicos perderam 3475 camas e os privados ganharam 2207.

Quanto aos atendimentos em urgência e internamentos, os hospitais públicos também dominam, mas há um decréscimo no número de serviços prestados entre 2006 e 2016, enquanto no privado se regista um aumento.

O número de consultas médicas aumentou tanto no público como no privado. Assim como as cirurgias realizadas.

Mais médicos e enfermeiros

"Em 2016, estavam inscritos na Ordem dos Médicos 50.239 médicos, tendo-se registado um aumento de 3,6% em relação a 2015", destaca o INE. O aumento, nota o instituto, está em linha com "a tendência de crescimento da série". Mais 13,3% entre 2006 e 2016 e mais 21,9% entre 1991 e 2016.

"Em 2016 o número de médicos por mil habitantes foi de 4,9 (3,5 em 2006 e 2,8 em 1991). Os dados disponíveis permitem concluir que a disponibilidade de médicos por habitante é bastante maior em Portugal do que na União Europeia, sendo que em 2015 existiam 4,7 médicos por mil habitantes em Portugal e 3,5 médicos por mil habitantes na UE28", avança o INE.

Quanto ao número de enfermeiros a tendência é semelhante. Segundo o INE, "em 2016, estavam registados na Ordem dos Enfermeiros 69.486 profissionais, mais 2,6% que no ano anterior". Além disso, "o número de enfermeiros registados em 2016 não só confirma a tendência de aumento contínuo destes profissionais (eram 50.955 em 2006), como a maior intensidade no caso das mulheres (mais 37,6% face a 2006) do que no dos homens (31% em relação a 2006). O rácio de enfermeiros por mil habitantes aumentou de 4,8 em 2006 para 6,7 em 2016".

