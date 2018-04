O antigo director-geral do Ministério da Administração Interna João Alberto Correia foi condenado esta sexta-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, a sete anos de cadeia por vários crimes de participação económica em negócio, abuso de poder e falsificação de documentos. Não poderá exercer funções públicas durante cinco anos.

Durante o período em que esteve à frente da Direcção-Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos, entre 2011 e 2014, este arquitecto doutorado pela Universidade de Salford, no Reino Unido, terá manipulado dezenas de concursos destinados à construção ou reparação de esquadras, postos da GNR e edifícios dos antigos governos civis, por forma a entregar as respectivas empreitadas a irmãos seus da maçonaria. Que dividiam, depois, os lucros com ele, segundo a acusação do Ministério Público. Mas não foi isso que entendeu o colectivo de juízes dirigido por Filipa Valentim, para o qual não existem provas de João Correia ter recebido contrapartidas por beneficiar os amigos. Daí ter sido absolvido das acusações de corrupção que o visavam.

Seja como for, era frequente recorrer a ajustes directos e a fraccionamento de empreitadas para contornar a lei da contratação pública, manobra que contava com a cumplicidade de dois subordinados, igualmente condenados neste processo. Sentenciados foram igualmente os empresários que beneficiaram deste esquema. A ampliação da sede da Autoridade Nacional da Protecção Civil e a instalação de uma esquadra da PSP num edifício próximo do Terreiro do Paço, em Lisboa, são dois exemplos de obra com que lucraram, à custa dos prejuízos para o erário público.

Ao todo, responderam em tribunal por envolvimento neste esquema 12 pessoas, 11 homens e uma mulher, que era responsável pela divisão de contratação pública da direcção-geral.

Quando o caso se tornou público, em 2014, o então ministro da Administração Interna Miguel Macedo contou que o processo foi desencadeado por uma auditoria que pediu à Inspecção-Geral da Administração Interna para fazer, e que depois resultou numa participação sua ao Ministério Público. Hoje também Miguel Macedo enfrenta a justiça no processo dos Vistos Gold, em que responde pelos crimes de prevaricação e tráfico de influências.

O advogado de João Correia, Rogério Alves, já anunciou que o seu cliente vai recorrer da condenação para o Tribunal da Relação de Lisboa.

