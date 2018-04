Rui Rio assinala uma mudança política desde que assumiu a liderança do PSD: o partido está agora disponível para “colaborar” nas reformas estruturais necessárias ao país. Essa é uma “missão” que toma como sua na “idade” que tem.

PUB

O líder do PSD falava esta manhã na iniciativa Legislators Dialogue, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em Lisboa, sobre a situação de Portugal após a saída da troika. No discurso identificou estrangulamentos económicos mas também políticos. “Aquilo que alternou no xadrez político de há um mês e meio para cá é a disponibilidade do partido da oposição de colaborar nestas reformas estruturais”, afirmou, numa alusão ao período que iniciou como líder desde o congresso em meados de Fevereiro. Esta ideia tem sido contrariada por antigos dirigentes da era passista – como Luís Montenegro – que consideraram que o PSD sempre mostrou disponibilidade para dialogar com o PS mas que foram os socialistas a não mostrar abertura.

Rio assume esta tarefa de chegar a acordo sobre matérias estruturais como uma “missão” enquanto líder do PSD, na “idade” que tem, função que não quer por mera “táctica política”, mas sim para colocar o “interesse de Portugal primeiro”. Mas, assegurou, o PSD não se coibirá de fazer críticas ao executivo: “Faremos sempre oposição ao Governo.”

PUB

Na intervenção aberta à comunicação social – a parte de perguntas e respostas foi fechada – Rio identificou os problemas estruturais na economia portuguesa nas últimas três décadas que levaram a ter de recorrer a ajuda externa em 2011. Hoje, a conjuntura é mais positiva do que nos anos anteriores à crise de 2011. “À excepção do valor absoluto da dívida pública portuguesa, que hoje é maior do que ontem e que é maior do que anteontem, tudo o resto, o rácio e os números estão melhores do que antes da intervenção externa”, afirmou.

Além de considerar como essencial a redução da dívida pública, Rui Rio voltou a defender a existência de superavit (excedente) orçamental, embora em pequena dimensão. “Portugal tem de reduzir a dívida pública e reduzir em valor absoluto. E assim que seja possível, assim que o crescimento o permitir, Portugal devia ter pequenos superavit orçamentais. Não acho que tenha de ter 2% ou 3% de superavit”, sustentou, avançando com 0,5% ou 0,6% como números desejáveis até para conquistar “credibilidade”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O líder do PSD rejeita superavit mais elevados, preferindo nesse caso reduzir impostos: “Se for um superavit de 3% não quero. Então baixo a carga fiscal. Mas o toquezinho de [o superavit] ser positivo, só não pode ser positivo se a economia cair.”

À redução da dívida pública, Rio associa o crescimento económico, considerando que “se não for assim Portugal não pode equilibrar-se em definitivo”. Tal como já defendia o ex-líder do PSD Passos Coelho, Rui Rio sustenta que o crescimento “tem de ser conseguido pelas exportações e pelo investimento”. E que ao Governo cabe promover políticas públicas de favorecimento ao investimento privado, embora lembre que os parceiros que o suportam no Parlamento, PCP e BE, “não são amigos do investimento”.

Sem se referir às matérias que estão em cima da mesa das negociações com o Governo – como a descentralização e os fundos estruturais – o líder social-democrata voltou a apontar a necessidade de entendimentos entre os dois maiores partidos para fazer reformas na justiça, segurança social e educação.

PUB