Cerca de 600 operacionais participam nesta sexta-feira e sábado, no distrito de Évora, num exercício organizado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) que visa testar a capacidade resposta num cenário de incêndio florestal.

Em comunicado, o ministério da Administração Interna (MAI) adianta que o exercício, denominado "PROCIV - Serra de Ossa 2018", é um dos maiores realizados pela ANPC nos últimos anos e envolve cerca de 600 operacionais e 100 viaturas das várias entidades que integram o sistema de protecção civil.

Durante o exercício, que tem como cenário um incêndio florestal, estão a ser testados os processos de decisão estratégica de comando operacional e dos sistemas de comunicação de apoio à decisão operacional.

Durante esta sexta-feira decorre o exercício de posto de comando, em contexto de sala de operações, e no sábado vão realizar-se missões no terreno para testar a capacidade de resposta dos meios humanos e dos equipamentos, de forma a avaliar modo as capacidades operacionais das entidades.

O MAI refere que esta acção conta com a participação dos serviços municipais e juntas de freguesia do Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo e Vila Viçosa, que servirão de cenário para as ocorrências simuladas.

No exercício estão envolvidos corpos de bombeiros, Forças Armadas, Força Especial de Bombeiros, GNR, Infraestruturas de Portugal, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, INEM, PSP, Portugal Telecom, sapadores florestais, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Administração Regional de Saúde do Alentejo, AFOCELCA, Águas do Vale do Tejo, Centro Distrital de Segurança Social de Évora, Corpo Nacional de Escutas, Cruz Vermelha Portuguesa e Hospital Distrital do Espírito Santo de Évora.

O secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, vai estar no sábado no local onde se realiza o exercício e será feita uma avaliação desta acção.

