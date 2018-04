Donald Trump fez saber esta quinta-feira que está a considerar aplicar novas tarifas sobre as importações chinesas no valor de 100 mil milhões de dólares (aproximadamente 81 mil milhões de euros). A ameaça do Presidente norte-americano soma-se assim às taxas já confirmadas pela Casa Branca no valor de 50 mil milhões de dólares (cerca de 40 mil milhões de euros), dando uma nova dimensão à guerra comercial entre as duas potências económicas.

O Presidente dos EUA diz estar apenas a responder à “retaliação injusta” de Pequim contra Washington, que esta quarta-feira anunciou também uma nova lista de produtos a serem taxados ao produtos que chegam à China a partir dos EUA — também no valor de 50 mil milhões de dólares — e que incluem aviões, produtos à base de milho, uísque, charutos e tabaco, carne de vaca, lubrificantes, propano e alguns produtos plásticos, sorgo, algodão, trigo, camiões, SUV e alguns veículos eléctricos.

“Em vez de corrigir o seu comportamento, a China escolheu atacar os nossos agricultores e produtores”, declarou Trump, segundo o New York Times.

O Presidente norte-americano afirma ainda que já instruiu o representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos a determinar se estas novas tarifas podem ser autorizadas e, “caso o possam ser, para que sejam identificados os produtos” sobre os quais as podem aplicar.

“Não sabia do pagamento”

Também esta quinta-feira, Donald Trump decidiu falar pela primeira vez do caso Stormy Daniels, a actriz pornográfica que afirma ter tido uma relação com o actual Presidente norte-americano. Stormy Daniels diz ter sido ameaçada para não falar sobre os encontros sexuais que manteve com o agora Presidente norte-americano e coagida a assinar um contrato que impedia a divulgação do caso com Trump, à data já casado com Melania Trump.

Apesar de Donald Trump negar o caso com Stormy Daniels, um dos seus advogados, Michael Cohen, admitiu em Feveireiro ter transferido directamente da sua conta pessoal 130 mil dólares para manter o silêncio da actriz pornográfica, um pagamento de que Trump nega ter tido conhecimento.

Questionado a bordo do avião presidencial Air Force One sobre a origem do dinheiro usado no pagamento a Stormy Daniels, Trump respondeu apenas: “Terão de perguntar ao Michael [Cohen]”, cita a BBC.

Em reacção às declarações de Trump, o advogado de Stormy Daniels, Michael Avenatti, considera que o caso acabou de ganhar uma força “exponencial”. “Não pode existir um acordo quando uma das partes afirma que não tem qualquer conhecimento disso”, explicou o advogado de defesa. E uma vez que Trump nega ter conhecimento de qualquer acordo, este perde a validade, o que dá a Stormy Daniels liberdade total para falar sobre o alegado caso. Em Março, Daniels interpôs uma acção contra Trump para anular o acordo, alegando que Trump não o assinou.

