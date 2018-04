O antigo líder catalão Carles Puigdemont pagou a fiança de 75 mil euros e deverá ser libertado em breve da prisão alemã em que se encontra detido, avança a Reuters. Nesta quinta-feira, o Tribunal Supremo do estado alemão de Schleswig-Holstein decidiu não admitir o delito de rebelião contra Carles Puigdemont. Em Espanha, Puigdemont é procurado por “rebelião, sedição e desvio de fundos”.

Puigdemont foi detido na Alemanha a 25 de Março, quando regressava a Bruxelas de carro. Os juízes tinham decidido que o catalão podia sair em liberdade sob fiança, que estava estipulada em 75 mil euros.

O tribunal do estado federal alemão tinha considerado “inadmissível” a acusação de rebelião por não se cumprir o requisito de “violência, mas aceita o procedimento por desvio que fundos públicos, que a Procuradoria incluía na sua petição”.

Segundo a Associated Press, as autoridades ficaram com a indicação da morada alemã onde Puigdemont estará nos próximos dias. À porta do centro penitenciário da cidade alemã de Neumünster estão dezenas de pessoas, sobretudo jornalistas.

“Não há nada de novo que se possa dizer sobre o tema, trata-se de um caso que está nas mãos da Justiça e não afecta as relações entre os dois Governos”, disse o vice-porta-voz do executivo alemão, Ulrike Demmer, citado pelo jornal La Vanguardia.

