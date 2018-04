“Não haverá rendição. Se quiserem Lula, terão de o vir aqui buscar”. Foi alimentado por este mote, ouvido à porta do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, que uma manifestação de solidariedade se transformou num acto de resistência colectiva simbólica à ordem de prisão do antigo Presidente do Brasil, condenado a 12 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

“Pensam que o Lula é um só, mas ele está em cada um de nós”, ouviu-se e repetiu-se junto do edifício, transformado numa fortaleza, onde o próprio Luiz Inácio Lula da Silva passou todo o dia de sexta-feira.

O Sindicato dos Metalúrgicos transformou-se num bunker para receber Lula. Apenas responsáveis sindicais e petistas de topo tinham autorização para aceder à sala do segundo andar do edifício onde o ex-Presidente e os seus familiares se encontravam, e para lá chegar era necessário ultrapassar pelo menos dois controlos de segurança.

Depois de uma longa espera para se saber se Lula iria ou não entregar-se em Curitiba, conforme decretado pelo juiz Sérgio Mouro na quinta-feira, a sua estratégia foi finalmente revelada, numa altura em que o prazo definido pela justiça – 17 horas locais (21h em Portugal Continental) – já tinham sido ultrapassado: o antigo chefe de Estado brasileiro pretendia manter-se no Sindicato e aguardar que a Polícia Federal o fosse prender.

Duas horas depois do prazo esgotado, surgiu finalmente uma informação mais concreta: Lula queria passar ali mais uma noite e assistir, hoje, à missa em memória da mulher, Marisa Letícia, que morreu e faria 68 anos neste dia. Finalmente, a defesa do ex-Presidente recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar evitar a prisão com o argumento de que há recursos pendentes.

Apanhados de surpresa

Lula viu seis dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal chumbarem na quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal) o habeas corpus solicitado pela sua defesa, abrindo dessa forma caminho para a sua prisão, pelo envolvimento num escândalo de corrupção que teve como pano de fundo o famoso apartamento de luxo em Guarujá, no estado de São Paulo, cujas obras de renovação foram pagas pela construtora OAS.

A detenção de Lula estava agendada para a próxima terça-feira, mas o juiz Sérgio Mouro emitiu uma ordem de prisão na quinta-feira, apanhando tudo e todos de surpresa - inclusivamente a Polícia Federal. As razões desta pressa na prisão do antigo Presidente são apontadas pelo El País Brasil como resultante de uma necessidade de “estancar a sensação de omnipotência” de Lula. Aquele diário revela ter tido acesso a um documento que demonstra que partiu do procurador Mauricio Gotardo Gerum, do Ministério Público Federal de Porto Alegre (onde foi julgado), a iniciativa de prender Lula o mais rapidamente possível.

“Não haverá resistência, mas ele não irá para o matadouro de cabeça baixa, por livre e espontânea vontade”, dizia à Folha de São Paulo José Roberto Batochio, um dos elementos da equipa de defesa de Lula. “Não é rebelião. É um direito da pessoa preservar a sua liberdade e não contribuir para qualquer acto que possa suprimi-la”, esclarecia ainda.

Como comprovam os gritos dos manifestantes em São Bernardo, as palavras de Batochio dificilmente encontrariam apoio junto dos milhares de simpatizantes e apoiantes de Lula da Silva reunidos na sede sindical. É que a intenção formulada em primeiro lugar pela Articulação de Esquerda – uma facção dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) – de formar uma barreira humana à volta do Sindicato dos Metalúrgicos, para impedir uma intervenção da PF, foi por eles acolhida com afinco.

E ainda que a cúpula do PT tenha feito por insistir na necessidade de levar cabo uma resistência pacífica, poucos foram os que não entenderam que era no mar de gente acampado em São Bernardo, que resistia, a esperança de Lula em evitar a prisão no imediato.

Ainda que preparada para prender Lula – houve relatos de polícia de choque a postos para entrar no edifício – a PF tinha consciência de que o risco de provocar uma reacção violenta nos simpatizantes de Lula era elevado e admitia, por isso mesmo, reagendar a detenção.

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antonio Boudens, disse que as autoridades podiam optar por prender Lula da Silva quando este regressasse a casa. E, assim sendo, poderia ser preso entre as seis da manhã e as 20h deste sábado - a Constituição proíbe a polícia de entrar em casa dos cidadãos durante a noite.

Uma decisão que pode revelar-se sensata de um ponto de vista securitário e que oferece à equipa do ex-Presidente horas para negociar com as autoridades os termos da sua entrega – os advogados de Lula pediram nas negociações que a prisão ocorra apenas na segunda-feira, apresentando os tais argumentos de falta de segurança para o fazer mais cedo.

A conduta violenta pode trazer consequências legais para quem a praticar. Segundo a legislação brasileira, o uso de violência “com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio”, contra as autoridades chamadas a intervir, pode ser punível com um a quatro anos de prisão.

“Vamos imaginar que a polícia chega e tem um cordão humano clamando para que ela se vá embora. As pessoas que eventualmente usarem de violência ou grave ameaça para favorecer o ex-Presidente praticam o crime disposto no artigo 344 do Código Penal”, explicou ao Estado de São Paulo o jurista Fernando Castelo Branco.

Manifestações ficam aquém

As manifestações pró-Lula não se ficaram apenas por São Bernardo. Em dezenas de cidades brasileiras viram-se cartazes e ouviram-se gritos e cânticos de protesto contra a prisão do homem que lidera as intenções de voto dos brasileiros para as eleições de Outubro.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), apoiante do ex-Presidente, organizou um bloqueio de dezenas de estradas em pelo menos 11 estados do Brasil. Num desses bloqueios, em Alhandra, uma manifestante foi baleada.

Segundo a Polícia Militar de Paraíba, Lindinalva Pereira de Lima Filha, de 35 anos, foi atingida com um tiro na perna esquerda, disparado de um carro que furou o bloqueio, tendo sido transportada para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

Outros militantes do MST atacaram com bombas de tinta o edifício onde a juíza presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, tem um apartamento, em Belo Horizonte.

A mobilização dos grupos pró-Lula não foi tão expressiva como o ex-Presidente e o PT precisariam. E a dos anti-Lula também foi menor que o esperado. Um grupo de manifestantes juntou-se perto da superintendência da PF no Paraná, mas as comemorações da prisão de Lula em São Paulo, convocadas pelo Movimento Brasil Livre (MBL), acabaram por ser canceladas.

O grupo justificou a decisão com o risco de violência que poderá advir das manifestações e aponta o dedo ao Partido dos Trabalhadores. “Pedimos que nossos apoiantes evitem a região, devido à mobilização local de grupos e entidades sindicais ligadas ao PT que devem provocar confrontos violentos a fim de desrespeitar a lei e a ordem democrática”, alertou o MBL.

Advogado desorientado

A tensão nas ruas do Brasil, nas redes sociais e nos textos e imagens nos media brasileiros foi palpável durante todo o dia desta sexta-feira e teve momentos de desorientação num país em suspense para conhecer o desfecho de um longo episódio que poderia culminar na prisão um ex-Presidente. Exemplo disso foi o falso alarme, a meio da manhã, de que o Superior Tribunal de Justiça havia negado o habeas corpus apresentado horas antes pela defesa de Lula.

Um dos seus advogados, Sepúlveda Pertence, disse à Globonews que o ministro Félix Fischer, do STJ, acabara de negar o pedido, mas foi obrigado a rectificar a informação e admitir ter feito confusão. O que o tribunal rejeitara fora um outro habeas corpus solicitado por terceiros.

Apenas mais tarde foi confirmada essa rejeição, justificada pelo STJ com a falta de provas suficientes para contestar a ilegalidade da ordem de prisão.

