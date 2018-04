O antigo espião russo, envenenado no início do mês de Março, está "a melhorar rapidamente", disse esta sexta-feira fonte do Hospital Distrital de Salisbury, onde Serguei Skripal e a sua filha se encontram hospitalizados, avança a estação televisiva BBC. De acordo com a directora médica do hospital, Christine Blanshard, Skripal "está a responder bem ao tratamento, a melhorar rapidamente" e já não se encontra em estado crítico.

Segundo a mesma fonte, Serguei Skripal encontra-se consciente e já consegue falar. Na quinta-feira, Iulia Skripal, filha do ex-espião russo, tinha emitido um comunicado, no qual revelou que a sua condição tinha já melhorado e que se encontra estável. "Como a própria Iulia disse, a sua força está a aumentar diariamente e ela mal pode esperar pelo dia em que esteja bem o suficiente para deixar o hospital", disse a directora do hospital de Salisbury. Contudo, sublinha que não se sabe ainda a data em que terão alta médica, pelo que "qualquer especulação sobre quando será essa data é apenas isso – especulação", acrescenta Blanshard, citada pela estação televisiva britânica.

O antigo espião russo e a sua filha, Iulia Skripal, foram encontrados inconscientes, no início de Março, num banco de jardim em Salisbury depois de terem sido envenenados com o agente neurotóxico Novichok - o que deu início a uma crise diplomática entre o Ocidente e a Rússia. O Governo britânico acusa Moscovo de estar por trás do ataque, mas o Kremlin nega qualquer envolvimento e considerou as acusações "horríveis e infundadas".

