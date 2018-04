Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informou que Miguel Stilwell de Andrade foi designado representante para as relações com o mercado e com a CMVM, cargo que é responsabilidade do administrador financeiro.

Aos 41 anos, o presidente da EDP Comercial, empresa comercializadora de energia no mercado liberalizado, foi o escolhido para substituir Nuno Alves, que estava na eléctrica há 12 anos, tendo sido então a escolha de António Mexia para assumir a pasta financeira do grupo.

Em Janeiro, Nuno Alves anunciou que não pretendia avançar para um novo mandato, considerando "o momento certo" para se "dedicar a projectos pessoais".

"Esta é uma decisão bem ponderada e há muito equacionada", disse então Nuno Alves, que em Dezembro de 2016 já tinha deixado as funções executivas que também detinha na EDP Renováveis.

O novo Conselho de Administração Executivo, que foi alargado de oito para nove elementos para cumprir a quota de 20% de mulheres nos órgãos de administração, tem dois nomes novos - Maria Teresa Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira -, um deles em substituição de Nuno Alves.

De resto, Mexia continua a mesma equipa, nomeadamente João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, Miguel Stilwell, presidente da EDP Comercial, Miguel Setas, presidente da EDP Brasil, João Marques da Cruz, António Marques da Costa e Rui Teixeira.

