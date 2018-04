O primeiro-ministro António Costa veio na manhã desta sexta-feira desmentir as declarações de António Tomás Correia, o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), em que este atribuía a São Bento um papel de intermediário na aproximação da CEFC-China Energy Company Limited ao grupo que lidera. As afirmações de Tomás Correia haviam sido prestadas em Setembro no Conselho Geral do Montepio e estão reproduzidas na acta da reunião que o PÚBLICO reproduz na edição desta sexta-feira.

A meio da manhã desta sexta-feira, fonte oficial de António Costa garantiu que em nenhum momento o primeiro-ministro encaminhou qualquer eventual proposta da CEFC para o Montepio, o que também não fez nenhum responsável do seu gabinete. A posição de São Bento é uma clarificação da resposta enviada ao PÚBLICO na quinta-feira e que foi incluída num trabalho com o título “Tomás Correia diz que proposta chinesa chegou via São Bento”. Nessa resposta, fonte oficial do Governo dizia que “o senhor primeiro-ministro recebeu no ano passado uma delegação do grupo CEFC que transmitiu o interesse empresarial de investir em Portugal”, mas “não foi abordado o tema Montepio Geral”.

Ao início da manhã, numa nota formal enviada às redacções, São Bento fez questão de desmentir "formal e cabalmente" a manchete do PÚBLICO, "conforme esclarecimento já ontem prestado ao respectivo jornal". Na manchete, o PÚBLICO escreve que "foi o Governo que encaminhou investidor chinês para o Montepio", adiantando que a garantia desta informação tinha sido dada por Tomás Correia.

Na notícia desta sexta-feira, o PÚBLICO cita a acta número 187 da reunião do Conselho Geral do Montepio de 19 de Setembro, e onde, no final da reunião, Tomás Correia pediu a palavra para informar que tomara conhecimento, através de São Bento, da existência de um grupo chinês, o CEFC, interessado em investir em Portugal. E deu conta de que recebera “proposta, encaminhada via gabinete do senhor primeiro-ministro” para encetar conversações sobre a possibilidade de a Associação Mutualista desenvolver uma parcerias nas áreas dos Seguros e na área da Banca, nomeadamente, com alienação do Montepio Investimento e de parte do capital do Finibanco Angola”. No Conselho Geral que decorreu a 19 de Setembro, participaram no encontro 22 conselheiros.

As declarações de Tomás Correia, e que o primeiro-ministro agora desmente formalmente, foram realizadas em Setembro de 2017, antes de o Montepio assinar, em Xangai, o acordo de venda ao grupo chinês de 60% da Montepio Seguros, com sede em Lisboa. E antes da prisão de vários dirigentes e accionistas da CEFC, acusados de corrupção pelas autoridades chinesas, que acabaram a intervir no grupo.

