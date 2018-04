Um golo de bicicleta é bom? Um golo de bicicleta marcado de fora da área é melhor. Mas ninguém fala de Ramón Unzaga, supostamente o inventor do gesto técnico, e que até está imortalizado numa estátua.

O episódio XXIV do podcast Planisférico não chega de carro, chega de bicicleta. À boleia de Cristiano Ronaldo, vamos às origens do pontapé acrobático e recordamos alguns exemplos célebres. Pelé marcou um para o cinema, quando entrou em “Fuga para a Vitória”. A jogar em Portugal, o herdeiro do “Rei” – Rodrigo Tiuí, ouviram-no primeiro aqui – também fez um golo de bicicleta, a decidir uma final da Taça.

Quem em tempos também já fez um portentoso golo de bicicleta foi Zlatan Ibrahimovic. O mesmo que assinalou com estrondo a estreia nos EUA, um campeonato cada vez mais atractivo para futebolistas portugueses e outros velhos conhecidos. Lembra-se de Aurélien Collin?

