Com os respectivos líderes em destaque no primeiro dia, Suécia e Portugal vão para este sábado com total esperança em vencer a eliminatória e aceder ao play-off de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis. João Sousa e Elias Ymer jogaram de acordo com o seu estatuto e adiaram a decisão para a jornada tripla de sábado.

Sousa (70.º no ranking mundial) foi o primeiro a entrar no Kungaliga Tennishallen, de Estocolmo, para defrontar o número dois da selecção sueca, Mikael Ymer (355.º). E o tenista vimaranense confirmou o bom momento derrotando o adversário de 19 anos, com um duplo 6-4, graças a uma quebra de serviço em cada set. Um break no sétimo jogo decidiu a partida inicial. No segundo set, o break surgiu mais cedo, logo no terceiro jogo. E ao fim de 74 minutos, Sousa concluiu o encontro, sem enfrentar um único break-point.

O segundo singular parecia levar o mesmo rumo quando Elias (106.º) fez o primeiro break para servir a 5-4 diante do melhor tenista sueco da actualidade, Elias Ymer (133.º). Mas o serviço do número dois luso não fez a diferença e Ymer igualou, antes de passar para a frente. No tie-break, Elias recuperou de 0/2 e serviu a 5/4, antes de dispor de três set-points, mas cedeu um mini-break fatal, a 11/11.

No segundo set, foi Elias a fraquejar primeiro, cedendo o serviço a 3-3. E o sueco de 21 anos, muito motivado, não lhe deu qualquer oportunidade de recuperar o break de desvantagem e, ao fim de uma hora e 43 minutos, festejou a vitória, por 7-6 (13/11), 6-4.

Neste sábado, o segundo e último dia da eliminatória começa às 12 horas portuguesas com o encontro de pares, em que Sousa e Elias deverão enfrentar o veterano Andreas Siljestrom – um especialista da variante, de 36 anos e no 133.º posto no ranking de pares – e Markus Eriksson (323.º). Depois, disputam-se os restantes singulares, começando com o duelo entre os líderes das selecções.

O capitão português Nuno Marques conta ainda com Pedro Sousa (117.º) e João Domingues (198.º).

