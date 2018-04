Os jogadores do Sporting partilharam nesta sexta-feira, nas redes sociais, uma mensagem na qual respondem às críticas que Bruno de Carvalho fez a alguns atletas após a derrota por 2-0 dos "leões" frente ao Atlético de Madrid, em jogo a contar para os quartos-de-final da Liga Europa.

Num comunicado publicado por vários jogadores "leoninos", os futebolistas começam por afirmar a sua dedicação ao clube: "Suamos, lutamos e honramos sempre a camisola que vestimos. Não somos perfeitos e não acreditamos em jogadores perfeitos." E acrescentam: "Não existem jogadores nem equipas perfeitas, mas quando as coisas não correm como queremos, sabemos assumir as nossas responsabilidades. Todos nós temos de o fazer!"

As críticas a Bruno de Carvalho prosseguem, num tom forte: "Quando vencemos, empatamos ou perdemos… sim… porque no futebol estes são os resultados possíveis, a responsabilidade é sempre de todos! (...) Não podemos pensar apenas no 'Eu', mas sim 'Nós'".

Leia o comunicado na íntegra

