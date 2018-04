O lutador irlandês de combates de Artes Marciais Mistas (MMA) Conor McGregor foi nesta sexta-feira interrogado pela polícia de Nova Iorque, horas depois de ter estado envolvido no ataque a um autocarro no qual seguiam outros lutadores.

Segundo a polícia, McGregor, de 29 anos, entregou-se voluntariamente horas depois de ter estado envolvido no ataque a um autocarro que saía do Barclays Center, onde decorria uma reunião do principal organizador de lutas MMA.

Imagens recolhidas no local mostram McGregor e um grupo de cerca de uma dezena de pessoas a atirarem objectos ao autocarro no qual seguiam outros lutadores.

Um dos objectos arremessados por McGregor partiu um vidro do autocarro, que atingiu o lutador norte-americano Michael Chiesa.

Sem competir na MMA há quase dois anos McGregor será destituído do seu cinturão de pesos leves, conquistado em 2016, para o vencedor da luta entre Khabib Nurmagomedov e Max Holloway.

