Numa mensagem publicada na rede social Facebook poucos minutos depois de ser conhecida a tomada de posição do plantel “leonino”, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, descrevia os jogadores como “meninos amuados”, dizendo que estavam imediatamente suspensos e que serão sujeitos a medidas disciplinares. O post, publicado às 18h13 na página pessoal do dirigente "leonino", esteve acessível durante poucos instantes, tendo sido rapidamente retirado.

“Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do Clube”, podia ler-se.

Em causa está a mensagem subscrita pelos jogadores do Sporting, em reacção às críticas que Bruno de Carvalho dirigiu a alguns atletas após a derrota por 2-0 no terreno do Atlético de Madrid, em partida da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

