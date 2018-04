O cantor, compositor e poeta Jacques Higelin, uma das figuras mais emblemáticas da música francesa e um dos pioneiros do rock naquele país, morreu esta sexta-feira em Paris, foi comunicado pela sua família à agência AFP. Tinha 77 anos. O comunicado é assinado pela sua mulher, Aziza, e pelos três filhos, os cantores Arthur H e Izia Higelin e o realizador Kên Higelin, não sendo mencionadas as causas da morte.

PUB

Ao longo dos anos lançou mais de 20 álbuns que acabaram por marcar o cenário da música feita em França, como BBH 75 de 1974, Alertez Les Bébés ou Champagne Pour Tout Le Monde/Caviar Pour Les Autres, ambos de 1979. Algumas das suas canções mais conhecidas como Pars, Champagne ou Tombé du ciel acabaram por influenciar sucessivas gerações de melómanos. Principalmente nos anos 1970, a solo, ou ao lado de Brigitte Fontaine e Areski Belkacem, encarnou uma música rock francesa de veia literária, com um gosto pelo invulgar e pelo extravagante.

Nascido durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, lançou-se na carreira artística no teatro no início da década de 1960, entrando ao mesmo tempo em inúmeros filmes, antes do encontro determinante com Brigitte Fontaine, em 1964. Com ela acabará por encarnar uma renovação da música francesa. A dupla apresenta-se ao vivo em Paris, grava inúmeras canções e acaba por lançar um álbum em 1966, 12 Chansons D’Avant le Déluge. A estreia a solo, impulsionada por Fontaine e Areski, será em 1971 com o álbum Jacques Crabouif Higelin. Para além da música e da poesia era conhecido pelo seu activismo, tendo abraçado inúmeras causas sociais e humanitárias ao longo dos anos.

PUB

Em Outubro de 2016 viria a celebrar os 50 anos de carreira com o disco Higelin 75, naquele que acabou por ser o seu derradeiro álbum.

PUB