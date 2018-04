Na primeira de duas idas do ministro da Cultura ao Parlamento para falar sobre a polémica do novo modelo de apoio às artes, Luís Filipe Castro Mendes reafirmou a vontade de “convergência” com os partidos da esquerda, mas não deu resposta aos seus pedidos de compromisso financeiro: 25 milhões de euros para o apoio às artes e que o Orçamento do Estado de 2019 consagre 1% para a cultura. Reconheceu que o modelo criou “situações de injustiça relativa”, numa manhã marcada pelas críticas da direita sobre um “sector que está desiludido e em polvorosa”, segundo o PSD, e pelas reacções da esquerda parlamentar ao interesse do CDS e do PSD pelo tema – “não são os campeões desta causa”, corrigiu o Bloco.



A presença do ministro foi convocada pelo CDS-PP para discutir “problemas no sector da cultura” dias antes de, na terça-feira, Castro Mendes se deslocar novamente ao Parlamento a pedido do Bloco de Esquerda e do PCP para discutir na Comissão de Cultura o tema dos concursos e do novo modelo que, no momento da sua prova de fogo, se viu debaixo de fogo.

As críticas, vindas de todas as bancadas – “todos unanimemente estamos insatisfeitos”, resumiu Pedro Delgado Alves, do PS – colocariam a tónica na questão da convergência de objectivos para o sector. “Vai o Governo continuar a convergência para o lado de lá”, encetou Ana Mesquita, do PCP, apontando para as bancadas da direita, “ou convergir com o PCP para os 25 milhões de euros e dar passos, porque é uma exigência objectiva, em relação ao 1% para a cultura?”

O pedido viria também de Os Verdes e do Bloco, para o ministro da Cultura, na sua segunda e última intervenção, garantir: “A nossa convergência é com os partidos que apoiam no Parlamento este Governo. No que respeita ao apoio às artes, conseguimos mais do que convergir, ultrapassar os números de 2009”, o que, lembrou, “era a reivindicação do sector”. Fazendo eco das palavras do primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira à tarde no mesmo hemiciclo, reiterou que este é “modelo evolutivo, que recebe as críticas da própria realidade” e manteve a porta aberta para a sua revisão.

A “insuficiência de financiamento” foi o motivo apresentado para o novo modelo ter criado “situações de injustiça relativa” – ao ter deixado sem verbas “companhias que foram pelo júri consideradas elegíveis” – e de não ter distinguido entre estruturas de criação e estruturas de programação, disse Castro Mendes. Houve “um reforço de verba de 59% de forma a que o modelo conseguisse satisfazer melhor, com mais justiça e mais rigor as candidaturas”, acrescentou o ministro.

O PS destacara que a dotação inicial do global dos concursos de apoios sustentados às artes 2018-2021, era de 64 milhões de euros e que houve um aumento de 41% em relação à anterior governação, e que agora esse crescimento é de 59% - para 81,5 milhões. Já quanto aos concursos quadrienais, os mais discutidos das últimas semanas, começaram com 15 milhões de verba e desde os dois reforços das últimas semanas têm agora 19,2 milhões de euros para distribuir por 183 entidades – 43 novas entidades passaram a ser abrangidas pelos apoios depois do reforço de quinta-feira, um trunfo que o primeiro-ministro levou ao Parlamento para enfrentar criticas no debate quinzenal.

No final desta semana, a intensificação da contestação dos agentes quanto aos resultados e subfinanciamento dos apoios públicos para as artes, e depois das intervenções do primeiro-ministro no caso, o debate ocupou a arena política. Onde foram feitos alguns ataques à figura do ministro. A deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP, encetou o debate dizendo que “na cultura não se virou a página – têm de esperar, desesperar e gritar para ver se o Governo acorda”, algo que a deputada de Os Verdes, Heloísa Apolónia, recebeu como “uma brutal auto-crítica quanto à política para a cultura do anterior governo”. Mas sobre as intervenções do primeiro-ministro, Teresa Caeiro atirou: “Mais uma vez o ministro da pasta não resolveu esta trapalhada.”

Num pingue-pongue constante entre as bancadas da esquerda e direita sobre o anterior e o actual Governo e as suas atenções ao sector da Cultura, o PSD disse que “apesar de o país não estar intervencionado, quem decide a cultura é o ministro das Finanças e o senhor primeiro-ministro”. No final, o CDS voltaria à carga: “A maioria devia agradecer ao CDS este debate. Serviu para o país ficar a perceber que afinal há um ministro da Cultura. Quinta-feira, na sua carta aberta ao sector das artes e depois na Assembleia da República, o líder do Governo tinha já elogiado a equipa de Castro Mendes e do secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.

A intervenção do primeiro-ministro e os reforços financeiros não desmobilizaram os protestos que esta sexta-feira decorrerão em seis cidades. “Em relação a quem está na rua, contem com este Governo, com o nosso apoio e com o nosso empenhamento e com a vontade de ir ao encontro dos problemas. Este governo ouviu o sector e vai continuar a convergir com os partidos que apoiam esta solução governativa”, garantiu Castro Mendes, que começara a manhã a lembrar que o actual Governo aumentou “15,7% o orçamento da cultura de 2015 para este ano”.

