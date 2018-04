Dalton Trumbo (1905-1976) foi um importante argumentista de Hollywood que se recusou a testemunhar perante a Comissão de Actividades Anti-Americanas de Joseph McCarthy, o que o levou a ser posto na lista negra de Hollywood. Em Trumbo, de 2015, Jay Roach contou a sua história com Bryan Cranston no papel de Trumbo, que escreveu filmes como Spartacus ou Férias em Roma.

PUB

Nos anos 1960, o guionista assinou Montezuma, argumento sobre Hernán Cortés, o explorador espanhol do século XVI que, contra os desejos de Espanha, embarcou numa expedição até ao território que agora é o México, derrotando os astecas e conquistando-o para os espanhóis. O guião centra-se no primeiro encontro entre Cortés e os astecas e nunca foi produzido. Até agora. A Amazon, que está cada vez mais empenhada em conteúdos que sejam também grandes eventos, encomendou uma minissérie de quatro episódios baseada no que Trumbo deixou escrito. O nome da série, ainda desconhecido, não será o mesmo que Trumbo lhe deu.

A adaptação estará a cargo de Steven Zaillian, que escreveu e realizou filmes como À Procura de Bobby Fischer e séries como The Night Of, da HBO, tendo também assinado A Lista de Schindler para Steven Spielberg, e terá Javier Bardem no papel de Cortés. A produção executiva será do próprio Spielberg, além de Zaillian e Bardem.

PUB

Não é a primeira vez que uma plataforma de streaming pega em projectos inacabados de nomes grandes de Hollywood. Este ano, por exemplo, o Netflix está a planear lançar a versão completa de The Other Side of the Wind, o filme que Orson Welles rodou entre 1970 e 1976 e nunca chegou a finalizar.

PUB