Asghar Farhadi, o oscarizado realizador iraniano que foi responsável por filmes como Uma Separação, vai voltar a Cannes este ano. Na 71ª edição, regressa ao festival em que apresentou, na selecção oficial, O Passado e O Vendedor, com Todos Lo Saben. O filme, rodado em Espanha com Penélope Cruz e Javier Bardem nos papéis principais, vai abrir a 71ª edição. É a primeira vez desde 2004 que um filme que não é falado nem em inglês nem em francês abre o festival – 2004 foi o ano de Má Educação, de Pedro Almodóvar. É um thriller psicológico: um acontecimento imprevisto abala uma família, os seus segredos e vínculos.

A notícia foi anunciada pelo próprio festival esta quinta-feira. E as novidades sobre a edição deste ano não ficam por aqui. Na sexta, saiu também a notícia de que Han Solo: Uma História de Star Wars, o conturbado filme da saga Star Wars que conta a história de um jovem Han Solo, ia ser mostrado pela primeira vez no mundo no mesmo festival, fora de competição. Com Alden Ehrenreich no papel que Harrison Ford tornou famoso, Solo foi realizado por Ron Howard, que substituiu a dupla Phil Lord e Chris Miller (que serão creditados como produtores executivos) quando estes foram despedidos a meio da rodagem por incompatibilidade com Kathleen Kennedy e Lawrence Kasdan, os produtores.

Não é a primeira vez que um filme da saga se estreia em Cannes. Tal aconteceu em 2005, aquando de Episódio III, a Vingança dos Sith.

