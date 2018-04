Até há bem pouco tempo a posição de Meghan Markle era em frente à câmara, como actriz, mas agora passou a ser o tema do enredo. Com estreia marcada para uma semana antes do casamento real (marcado para 19 de Maio), o filme sobre o príncipe Harry e Meghan Markle (Harry & Meghan: A Royal Romance) tem um novo trailer – sendo que já tinha sido lançado outro ligeiramente mais curto em Março. O novo clip incide sobretudo nos momentos do casal, mas também nas interacções com os duques de Cambridge, William e Kate.

Um dos temas principais parece ser o conflito entre a paixão de Harry e Meghan e a ideia de que esta não encaixar nos moldes convencionais da realeza britânica.

A partir das cenas que aparecem no trailer é possível traçar alguns dos episódios retratados no filme: o momento em que Harry e Meghan se conheceram – num blind date, ou seja um encontro em que nenhum dos dois sabia muita coisa sobre com quem ia encontrar-se –, combinado por uma amiga em comum; a viagem que fizeram ao Botswana no início do namoro; a perseguição dos tablóides a Meghan e à sua família; e o pedido de casamento, que aconteceu no final do ano passado, quando o casal estava em casa a preparar frango assado para o jantar.

No início do trailer, Kate dá uma achega ao cunhado para que este se torne mais maturo. Recorde-se que Harry – que hoje se dedica a causas como a saúde mental e o cuidado dos veteranos de guerra – foi outrora conhecido como o irmão rebelde de William, vendo-se constantemente envolvido em escândalos. "O casamento não é assim tão mau", diz a sábia voz da personagem Kate.

As falas são tão previsíveis quanto pirosas: "O Peter Pan não pode ficar para sempre na Terra do Nunca" (dita por Kate); "Ela é americana, ela é divorciada" e "ela faz-me feliz, por isso que se lixe a tradição" (um desabafo de Harry).

O filme, produzido pela Lifetime para televisão, estreia dia 13 de Maio a nível internacional. No Reino Unido passa no Channel 5, em França no TF1, e na Austrália no Seven Network, de acordo com a Vulture. Tem uma duração de duas horas e os actores Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley encarnam os papéis principais, como Harry e Meghan, respectivamente.

O casamento de William e Kate, em 2011, deu azo também a mais de um filme sobre a história do casal. William & Kate, uma História Real – produzido pela mesma Lifetime – foi um dos mais populares e estreou poucos dias antes do casamento, a 29 de Abril. É certo que este tipo de filmes não é conhecido pela sua qualidade, mas, escreve a CNN, Harry & Meghan: A Royal Romance "poderá ser a jóia da coroa no reinado da Lifetime de filmes lamechas".

