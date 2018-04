A associação de médicos de família e a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) estão a trabalhar em novos critérios para definir quantos utentes vão ter os médicos de família na sua lista. Em cima da mesa estão 21 novos indicadores que vão permitir ajustar a complexidade ao tempo e ao trabalho que o clínico tem de despender com cada utente. O modelo está praticamente fechado e a associação quer ver as novas regras aplicadas já nos próximos concursos para contratar recém-especialistas.

Condições económicas dos utentes, local onde vivem, quantas doenças têm, número de mulheres grávidas são alguns dos exemplos de indicadores que médicos de família e ACSS acordaram que se devem juntar ao factor idade, o único até agora contabilizado para definir quantos utentes tem um médico de família.

PUB

A inclusão da complexidade é um pedido antigo da associação dos médicos de família. Desde Agosto que está a ser trabalhado com a ACSS, depois do "desafio lançado pelo Ministério da Saúde", diz o presidente da associação Rui Nogueira.

PUB

“O que se pretende é construir listas mais ajustadas à qualidade de cuidados que se pretende oferecer”, diz Ricardo Mestre, vogal da ACSS. Como é que estes indicadores podem fazer a diferença? O exemplo foi dado no encontro a que o PÚBLICO assistiu nesta quarta-feira, em Lisboa, com representantes das administrações de saúde e dos centros de saúde.

Três utentes hipotéticos, em comparação: uma mulher de 32 anos grávida, com cancro, asma, depressão, diabetes gestacional, incapacidade económica, numa zona com muito pouca população e que, no ano anterior, foi mais de dez vezes ao médico; o segundo, uma mulher de 52 anos a viver numa zona populacional mista que tem apenas hipertensão e foi menos de dez vezes ao centro de saúde; finalmente, um utente de 23 anos sem doenças e que nunca foi ao médico. Pela lógica actual, todos eles têm o mesmo peso na lista de utentes de um médico. Com as novas regras, o jovem de 23 anos valeria por 0,24 enquanto a mulher grávida, pela complexidade da situação, equivaleria a quase cinco utentes que não precisam de cuidados especiais. Mais doentes complexos significariam, para o médico, a uma lista de utentes mais curta.

A redução de utentes por médico de família é uma das reivindicações dos sindicatos médicos e sobre a qual ainda não chegaram a acordo com o Ministério da Saúde. Faz parte dos argumentos evocados para a realização da greve agendada para o início de Maio.

1600 doentes por médico

“Estamos a discutir a ponderação individual para constituir a lista e depois disso é possível fazer uma lista padrão”, diz Ricardo Mestre, referindo que a nova metodologia já foi apresentada aos sindicatos e que estes também têm colaborado no trabalho realizado até agora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Rui Nogueira refere que, em termos médios, os médicos têm 1600 utentes cada. Sem avançar com números, explica que, no geral, o índice de complexidade, como se chama esta nova métrica, vai permitir reduzir a lista por médico. Mas mais do que isso, afirma o responsável, vai permitir redimensioná-la, ajudar no planeamento e colocar médicos mais rapidamente.

O processo está praticamente terminado e as conclusões serão apresentadas em breve ao Ministério da Saúde. Rui Nogueira defende que é preciso ser célere no processo para aproveitar a renovação geracional – até 2021 cerca de dois médicos deverão reformar-se e número semelhante deverá terminar a especialidade – “para arrumar melhor as listas de utentes”. “A meta da associação é que os concursos de 2018 e 2019 para contratar novos médicos sejam já com esta métrica."

Ricardo Mestre é mais cauteloso. “Tudo depende da negociação sindical em curso. O Ministério da Saúde está disponível para avançar com um plano de implementação progressivo."

PUB