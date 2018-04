O ex-procurador Orlando Figueira, arguido da operação Fizz por suspeitas de ter sido corrompido pelo antigo vice-presidente de Angola Orlando Figueira, quer apresentar uma queixa-crime contra o advogado Daniel Proença de Carvalho por falsas declarações em tribunal.

Em causa estão as afirmações que o advogado fez esta quinta-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, na qualidade de testemunha do julgamento, e que entram em contradição com a versão que o arguido apresenta relativamente ao papel do primeiro na sua rescisão do contrato de trabalho que tinha com a firma angolana Primagest.

Enquanto Orlando Figueira diz que Proença de Carvalho representava de forma inequívoca os interesses do banqueiro Carlos Silva nessa rescisão contratual, o advogado assegura que assim não era.

