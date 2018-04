O incêndio provocado esta quarta-feira por um "gesto criminoso" na embaixada portuguesa em Estocolmo "atingiu severamente" as instalações, disse esta quinta-feira à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros. "As nossas instalações foram severamente atingidas, sobretudo na parte consular e também nas instalações da AICEP. Vai demorar algum tempo até que possam tornar a ser utilizadas. Vamos procurar instalações alternativas, onde provisoriamente possam funcionar quer a secção consular quer a delegação da AICEP", revelou Augusto Santos Silva, à margem de uma conferência sobre "Educação superior em situações de emergência", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

PUB

Um grande incêndio deflagrou na quarta-feira na embaixada de Portugal na capital da Suécia e o edifício, onde se situam também as embaixadas da Tunísia e da Argentina, foi evacuado. Horas mais tarde, a polícia sueca deteve no centro de Estocolmo um homem suspeito de provocar o incêndio. O chefe da diplomacia portuguesa disse, na quarta-feira, tratar-se de um "gesto criminoso" causado por "uma pessoa perturbada" e afastou a hipótese de terrorismo.

As autoridades suecas deram conta da existência de 14 feridos na sequência do incêndio, mas o ministro garantiu esta quinta-feira que "não há nenhuma situação que suscite a mínima preocupação". "Não há feridos entre funcionários portugueses nem entre pessoas que estivessem a utilizar os serviços consulares pela simples razão de que ninguém se encontrava nos serviços àquela hora", descreveu. Segundo Santos Silva, 12 pessoas receberam assistência no local e duas foram ao hospital, mas por "coisas menores", e todas "puderam regressar à sua vida normal".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O chefe da diplomacia portuguesa indicou que os funcionários portugueses ainda não participaram em diligências das autoridades suecas para testemunhar sobre o crime e relatou que, ao final da manhã desta quinta-feira, o embaixador português em Estocolmo visitou as instalações numa vistoria com a polícia, já que os bombeiros ainda não autorizaram o acesso à zona afectada.

Sobre o autor do crime, Santos Silva disse que se desconhece ainda a sua nacionalidade, mas "a ideia é que possa ser um cidadão de origem europeia". "Exprimiu-se em espanhol, aliás fluentemente, e também em inglês, e confirma-se que apresentava um ar totalmente perturbado", comentou.

O Presidente da República português repudiou o "acto criminoso" e afirmou ter acompanhado "com preocupação" os relatos, segundo uma informação divulgada na página oficial da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa endereçou ainda a "todos os feridos os votos de rápidas melhoras" e transmitiu a sua "solidariedade ao pessoal e visitantes da chancelaria", refere a mesma nota.

PUB