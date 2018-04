Todos nos lembramos de uma célebre afirmação sobre o assunto que, durante anos, marcou a agenda política e as nossas vidas: “Há mais vida para além do défice.” Hoje este tema voltou a estar bem destacado em parangonas e não é para menos. Portugal consegue, na ressaca da intervenção da troika e aplicando a sua própria terapêutica, um défice histórico de 0,92%. Assim mesmo... Zero vírgula noventa e dois por cento!

É uma marca que justifica a evidente celebração e que merece as mais entusiasmadas felicitações. Estão de parabéns Mário Centeno e António Costa que conseguiram, finalmente, dominar o “monstro” do défice que tanto nos tem atormentado. Podemos hoje afirmar que a vida para além do défice, o cabo das nossas tormentas, nos permite ter esperança num futuro mais próspero para todos nós.

Bem podem gritar que a recapitalização da CGD nos estragou as contas e que colocou o défice de volta ao patamar dos 3%, mas o que realmente importa é que todos sabemos que foi uma despesa irrepetível, que deve ser considerada extraordinária e que, portanto, nos permite ter mais certezas hoje de que podemos acabar de vez com o défice e passar mesmo a ter superavit. Triste notícia para os que sempre se regozijam com a nossa desgraça, infeliz momento este para os que sempre defenderam que não havia caminhos alternativos à austeridade férrea, grandes conquistas de todo um país que consegue finalmente libertar-se do “mostrengo”.

Como disse um dia Voltaire: “A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo.” Desta vez não venceu o medo, mas a esperança.

Devemos pois felicitar António Costa pela sua tenacidade e capacidades políticas e Mário Centeno pela sua competência política e financeira. Aproveitaram bem os ventos da esperança, enfunaram as velas à boa conjuntura internacional e rumaram, como sempre afirmaram, a um porto seguro.

Mas as boas notícias não ficam por aqui: a este extraordinário feito do défice junta-se uma consistente diminuição do desemprego, um juro da dívida cada vez mais baixo, e um aumento substancial da riqueza que produzimos no país. Estes são os indicadores que realmente importam e que fazem a diferença no nosso futuro coletivo. Que feliz nos parece a vida para além do défice.

E por falar em boas contas e em fazer a diferença na vida das pessoas, quero aproveitar este espaço onde me permito partilhar as minhas opiniões e reflexões para agradecer ao professor João Ralha o honroso convite que me fez para participar como co-autora no livro Da Gestão em Autarquias, que tão bem coordenou. É um gosto imenso figurar entre tão distintos co-autores numa obra que pretende melhorar as competências em gestão dos eleitos, e que conta com o prefácio de Basílio Horta. Boas contas, nas autarquias, são sinónimo de gestão responsável, prudência orçamental e responsabilidade social. Foi isto mesmo que entendemos compilar nesta obra, partilhando o exemplo da reforma administrativa dos Olivais, onde sou orgulhosa presidente.

