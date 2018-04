Neste episódio, tentamos perceber se os movimentos independentes podem ser verdadeiramente apartidários.

Com a participação de Gabriel Gonçalves, presidente da Academia de Política Apartidária, de Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, e ainda de Nicole Santos, do movimento Direito à Cidade.

