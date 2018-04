Os comunistas, que sempre criticaram as acusações de corrupção sobre Lula da Silva, voltaram a defender nesta quinta-feira o antigo Presidente brasileiro, considerando que a recusa do habeas corpus pelo Supremo Tribunal do Brasil “representa um passo mais na consumação do golpe de Estado institucional”, que já incluiu a destituição de Dilma Rousseff.

Em comunicado, o PCP manifesta a sua “profunda indignação e a mais veemente condenação” pela recusa do habeas corpus, reclama "o fim da perseguição a Lula da Silva e aos democratas e progressistas brasileiros", apela à "solidariedade para com os trabalhadores e o povo do Brasil na sua luta em defesa da democracia e contra um poder golpista e repressivo”.

O texto comunista faz um duro ataque ao sistema judicial brasileiro, que diz estar “reconhecidamente comprometido com o golpismo” mas também aos sistemas político e militar. “Acossado pelo crescente descontentamento e oposição popular, o golpismo já promove acções de violência de carácter fascista contra manifestações em apoio a Lula e agita o espectro de golpe militar”, aponta o PCP.

“Está em marcha um vergonhoso processo político que, ao mesmo tempo que dá cobertura ao corrupto, antipopular e repressivo governo de Michel Temer, procura a todo o custo impedir a candidatura de Lula da Silva às eleições presidenciais de 2018”, consideram ainda os comunistas. Que dizem também que o actual executivo de Temer, imposto aos brasileiros na sequência da destituição de Dilma, “está a destruir tudo o que de mais positivo fora alcançado pelo povo brasileiro desde 2003, durante os mandatos de Lula da Silva e Dilma Rousseff”.

