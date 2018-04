Luís Montenegro juntou à mesa, nesta quarta-feira à noite, mais de 150 sociais-democratas para o seu jantar de despedida do Parlamento, entre os quais os ex-líderes do PSD Pedro Passos Coelho e Luís Marques Mendes, mas também nomes como o ex-braço-direito de Passos Miguel Relvas e os ex-ministros?, Maria Luís Albuquerque, José Pedro Aguiar-Branco e Paula Teixeira da Cruz, e José Matos Rosa, antigo secretário-geral do partido. Os elogios multiplicaram-se, segundo relatos feitos ao PÚBLICO.

O próprio Passos Coelho, que não tem agenda pública há um mês, desde que saiu do Parlamento, reconheceu o "talento" do ex-líder parlamentar e disse ser uma “pena que não esteja em plenas funções”. Luís Montenegro cumpre nesta quinta-feira o seu último dia de deputado depois de 16 anos de vida parlamentar e após se ter colocado como um futuro candidato à liderança do partido.

Num restaurante, em Lisboa, também Luís Marques Mendes apontou Montenegro como "um dos melhores políticos" que conhece e disse ser apreciador das suas “qualidades políticas”. O comentador televisivo apontou sobretudo a “coragem” do discurso do ex-líder parlamentar no congresso de Fevereiro, referindo que foi um exemplo de “nobreza e de dignidade raras” na política.

Depois dos elogios, Luís Montenegro disse não escamotear a percepção criada de um dia poder vir a representar todos os que estavam ali, mas que isso poderia acontecer ou não. O jantar serve para, independentemente do que venha a acontecer, dizer obrigado, disse o ex-líder parlamentar, segundo participantes da iniciativa. Montenegro retribuiu as palavras de Passos Coelho, dizendo que o ex-líder do PSD tem ainda a dar “um grande contributo” ao país.

Entre os que se quiseram associar à despedida de Luís Montenegro estava também o actual líder parlamentar, Fernando Negrão, e outros deputados da actual legislatura como Hugo Soares, Teresa Morais, José Matos Correia, Carlos Costa Neves, bem como o antigo assessor de imprensa do PSD José Mendonça, que está agora na Presidência da República.

