O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão ser recebidos pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, na segunda-feira, informou nesta quinta-feira o Palácio do Eliseu.

PUB

O encontro foi já confirmado pelo Presidente da República português, numa nota colocada no site da instituição na Internet.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Palácio do Eliseu refere ainda que o Presidente francês vai também estar na segunda-feira no cemitério militar português de Richebourg, no norte de França, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa por ocasião do centenário da Batalha de La Lys, travada em 9 de Abril de 1918, em plena I Guerra Mundial.

PUB

A Presidência portuguesa indica também que Marcelo e Costa terão na segunda-feira um "pequeno-almoço de trabalho" com Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, em Paris, às 8h (menos uma hora em Lisboa).

Os dois chefes de Estado e o primeiro-ministro português seguem depois para o norte de França, onde vão decorrer as celebrações do centenário da participação portuguesa na Batalha de La Lys, na I Guerra Mundial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"O Presidente da República [francesa] e o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, vão deslocar-se a Richebourg (Pas-de-Calais), segunda-feira, 9 de Abril, no âmbito do centenário da Batalha de La Lys", lê-se na nota de imprensa do Palácio do Eliseu.

Às 10h20 está prevista a chegada dos dois Presidentes à entrada do cemitério de Richebourg e às 10h25 têm lugar as honras militares.

Segundo a mesma nota, às 10h30 tem lugar a cerimónia com hinos nacionais cantados por crianças de quatro classes de escolas primárias das localidades de Richebourg e de Vieille-Chapelle, será descerrada uma placa comemorativa do centenário e serão proferidos os discursos dos Presidentes da Repúblicas portuguesa e francesa.

Depois serão ainda colocadas coroas de flores, homenageados os mortos e assinado o livro de ouro, estando o fim da cerimónia programado para as 11h15 com a partida de Emmanuel Macron, que já não vai participar no resto da agenda portuguesa de comemorações do centenário da Batalha de La Lys.

PUB