É pena e é grave tanta convergência

Convergência de PS, PSD e CDS, é o que não falta, nomeadamente em votações na Assembleia da República, para defender e manter os retrocessos laborais e sociais que nas últimas décadas impuseram com a política de direita, para enriquecer os do costume à custa de maior exploração de quem trabalha por conta doutrem. Alguns exemplos mais recentes: PS, PSD e CDS votaram novamente contra e impediram que Carnaval seja feriado obrigatório, a exemplo do que já tinham feito em Janeiro de 2017; PS, PSD e CDS rejeitaram a clarificação e melhoria da organização do tempo de trabalho de profissionais de transporte rodoviário; PS, PSD e CDS com os seus votos impediram a eliminação das normas gravosas da legislação laboral incluídas no Código do Trabalho e agravadas pelo anterior governo; PS, PSD e CDS impedem o fim das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, votando para que as mesmas continuem; PS, PSD e CDS aprovaram lei que facilita a vida às multinacionais de transportes de passageiros, como a Uber, e cria mais dificuldades ao sector do táxi e a quem lá trabalha.

É pena e é grave o PS não mudar…

Ernesto Silva, V.N. Gaia

Protejam-nos dos donos dos animais

Uma vez mais no nosso país, uma casa foi começada pelo telhado, com a recente aprovação da lei que permite a entrada de animais nos restaurantes ,o que na interpretação dos seus defensores nos aproxima da modernidade alcançada nos países mais desenvolvidos em matéria de protecção de animais.

Haveria um longo caminho a percorrer até alcançarmos este desiderato, que deveria incorporar o controlo efectivo dos animais e seus donos, que passaria pela obrigatoriedade de treino dos animais acompanhados pelos seus donos, tendo em vista a protecção física das pessoas e a higiene na via pública.



Em certas ruas de Lisboa, por vezes é necessário fazer gincana para evitar os dejectos dos cães. Convidava os dirigentes do PAN para, de manhã bem cedo, fazerem um roteiro pelas ruas próximas da sua sede, para confirmarem a vinda para a rua de animais acompanhados dos seus "donos" para fazerem as suas necessidades fisiológicas em plena via pública.

Os jardins tornaram-se locais interditos às crianças, devido ao perigo sanitário provocado pelos dejectos dos animais.

Numa recente carta, uma leitora dizia que temos leis para combater esta situação. Pois nisso até somos bons, só que na prática não se nota nada. Não custaria muito obrigar a que todos os animais tivessem meio efectivo de controlo, chip ou outro, fiscalização efectiva que abordasse os donos para confirmar se eram portadores de saco para recolha dos dejectos dos seus animais e de meio de desinfecção aprovado para higienizar o local ,etc... Isto já é feito nos países socialmente mais evoluídos.

Posto isto, penso que o perigo que os animais representam só acontece pela negligência dos seus donos e pela ausência de controlo das autoridades.

Ressalvando e saudando as pessoas que tratam dos seus animais com o carinho que merecem é preciso que nos protejam das outras.



Dário José Barroso, Nazaré









