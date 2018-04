A filha do antigo espião russo Serguei Skripal emitiu esta quinta-feira um comunicado, no qual revela que retomou a consciência há mais de uma semana e que está a recuperar as forças, na sequência do envenenamento de que ela e o pai foram alvo no início do mês de Março – que deu início a uma grave crise diplomática entre vários países ocidentais e a Rússia.

"Acordei há mais de uma semana e felizmente posso dizer que as minhas forças estão a aumentar diariamente", diz Iulia Skripal, de 33 anos, no comunicado divulgado pela Polícia Metropolitana de Londres.

Na mesma nota, Iulia Skripala agradece as mensagens de apoio e a ajuda prestada pelos funcionários do Hospital Distrital de Salisbury com vista à sua recuperação e à do seu pai.

De acordo com a BBC, Serguei Skripal, de 66 anos, ainda se encontra em estado crítico, mas estável.

O Governo de Theresa May acusou o Kremlin de envolvimento na exposição de Iulia e Serguei Skripal a um agente de nervos – o veneno novichok – e espoletou uma onda de denúncias entre Londres e Moscovo que levou à ordem de expulsão de mais de 150 diplomatas destacados em diversos Estados europeus e norte-americanos, na União Europeia e na NATO, e a uma retaliação russa.

Sobre a implicação das autoridades russas no ataque que sofreu em Salisbury e o que daí emergiu, Iulia Skripal prefere remeter-se ao silêncio e pedir respeito pela sua privacidade.

"Tenho a certeza de que compreenderão que todo o episódio é um pouco desconcertante para mim e espero que respeitem a minha privacidade e a da minha família durante o período da minha convalescença", escreve.

A revelação do comunicado da filha do antigo espião surge poucas horas depois de uma televisão russa ter revelado uma suposta conversa telefónica entre Iulia e a sua prima Viktoria. Nessa gravação, a vítima garante que "está tudo bem", que o envenenamento não causou "danos irreversíveis" de saúde e que o seu pai "está a dormir".

