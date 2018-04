Com o fim da batalha nos arredores de Damasco, o Governo de Bashar al-Assad começou a enviar tropas na direcção dos Montes Golã e da fronteira de Israel.

De acordo com o jornal israelita Ha’aretz, os serviços militares notam uma concentração de viaturas armadas e blindados em redor da cidade de Quneitra, a zona mais importante da Síria na região. Ao mesmo tempo, cresce a presença de membros do Hezbollah libanês, aliados do regime sírio.

Quneitra está praticamente desabitada desde 1974, quando o Exército israelita se retirou para que ali fosse criada uma zona tampão, controlada por capacetes azuis da ONU.

Os soldados das Nações Unidas saíram há quatro anos, quando rebeldes ligados à Al-Qaeda capturaram e controlaram durante algum tempo este pedaço de Síria. Assad conseguiu depois recapturar o território e os militares sírios e israelitas têm estado quase em contacto, já sem a presença da ONU entre eles.

Israel, escreve ainda o Ha’aretz, vai pedir uma intervenção dos observadores da UNDOF, a antiga missão da ONU, mas não acredita que seja possível o regresso dos capacetes azuis.

O mesmo diário escreve que nos Golã sírios se observa uma presença crescente de combatentes do Hezbollah, a milícia do partido xiita libanês com o mesmo nome. Apoiado pelo Irão, o Hezbollah tem sido decisivo em muitas vitórias de Assad contra a oposição armada – para além de já ter travado várias guerras com Israel, a última em 2006.

Ao mesmo tempo, as forças de Assad e os seus aliados russos garantem estar prestes a reconquistar o que sobra de resistência em Ghouta Oriental, nos arredores da capital síria. “Os militantes estão a sair de Douma, o seu último bastião em Ghouta Oriental, e dentro de uns dias a operação humanitária na zona deve estar terminada”, diz o tenente general Sergei Rudskoi, citado pelo jornal pró-regime Al-Watan.

A saída dos últimos rebeldes deixará este enclave nas mãos de forças leais ao regime pela primeira vez em quase cinco anos. A ofensiva para atingir este objectivo foi lançada a 18 de Fevereiro, com uma campanha aérea e terrestre implacável – e uma activa participação da aviação russa.

Ghouta foi um dos lugares que mais sofreu com a utilização da “fome como arma de guerra”, como a ONU e inúmeras ONG denunciaram ao longo dos anos. E foi também o alvo dos ataques químicos de 21 de Agosto de 2013, que terão morto perto de 1500 pessoas.

Derrotada a oposição em Ghouta, restam a Assad poucas frentes de batalha: a Norte, contra a oposição entrincheirada em Idlib, e a Nordeste, contra os curdos aliados dos Estados Unidos; e a Sudoeste, onde os rebeldes mantêm o controlo de partes das províncias de Daraa e Quneitra. Ora, os reforços que levantam preocupações em Israel deverão ser já parte de uma futura operação contra estes combatentes.

Os Montes Golã foram conquistados por Israel em 1967 e anexados em 1980, o que nem a Síria nem o resto do mundo alguma vez reconheceu. O que o Governo de Benjamin Netanyahu diz temer é que depois de expulsar os rebeldes, Damasco tente um ataque nos Golã que poderia abrir uma guerra entre os dois estados, que desde 1973 cumprem (com violações de parte a parte) um cessar-fogo.

