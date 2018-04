O Partido dos Trabalhadores (PT), pelo qual Lula da Silva volta a candidatar-se à Presidência, já reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal que recusou o habeas corpus e autorizou a prisão do ex-Presidente. “Hoje é um dia trágico para a democracia e para o Brasil”, escreveu o PT.

“Não há justiça nesta decisão. Há uma combinação de interesses políticos e económicos, contra o país e sua soberania, contra o processo democrático, contra o povo brasileiro”, lê-se na nota disponibilizada no site do partido. “A nossa Constituição foi rasgada por quem deveria defendê-la”.

Os seis votos contra o habeas corpus (e cinco a favor) do Supremo Tribunal abriram porta à prisão por 12 anos e um mês de Lula, condenado durante o processo Lava-Jato. O Partido dos Trabalhadores salienta, no entanto, que o julgamento constituiu um “processo ilegal”, com “juízes notoriamente parciais” que “não conseguiram sequer caracterizar a ocorrência de um crime”.

“A maioria do Supremo Tribunal Federal ajoelhou-se ante a pressão escandalosamente orquestrada pela Rede Globo”, considera a Comissão Executiva do partido. Diz ainda que a presidente do Supremo Tribunal, Cármen Lúcia, cujo voto contra selou a decisão, abriu "mais um procedimento de excepção" e ignorou a "presunção da inocência como regra geral".

O Partido dos Trabalhadores reafirmou ainda que o ex-Presidente será candidato às presidenciais brasileiras mesmo que esteja a cumprir pena de prisão. “O povo brasileiro tem o direito de votar em Lula, o candidato da esperança”, sustenta o partido, acrescentando que vai defender esta candidatura “nas ruas e em todas as instâncias, até as últimas consequências”.

