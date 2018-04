O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil recusou o pedido de habeas corpus de Lula da Silva, dando luz verde à prisão do ex-Presidente. Nas ruas, houve manifestações pró e contra a prisão do antigo sindicalista. Um retrato de um país dividido, entre os que consideram que Lula é vítima de perseguição e os que pensam que o ex-Presidente é mais um rosto da corrupção no Brasil.